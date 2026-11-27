Buzlanma ve kaza:

Erzurum’da gece saatlerinden itibaren etkisini artıran dondurucu soğuklar nedeniyle yollarda oluşan buzlanma, Merkez Yakutiye ilçesi Üniversite Kavşağında zincirleme trafik kazasına yol açtı. Kazada 2 kişi yaralandı ve araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza yerinde yapılan müdahale:

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptı; yaralılar daha sonra ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yetkililer, kazaya karışan araç sayısını 3 otomobil olarak bildirdi.

Trafik akışı ve uyarılar:

Kaza nedeniyle kavşakta trafik bir süre kontrollü sağlandı; araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Polis ekipleri sürücüleri gizli buzlanma tehlikesine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kent merkezinde gece boyunca hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesiyle ana arterler ve ara sokaklarda yer yer buz tabakası oluştu. Sürücülere yetkililerce hızlarına ve takip mesafelerine dikkat etmeleri hatırlatıldı.

ÇEVREDEKİLERİN İHBARI ÜZERİNE OLAY YERİNE POLİS VE 112 ACİL SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ.