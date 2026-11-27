Zeytin geliriyle anılan şehit Esin Akay, şehadetinin 28’inci yılında okulunda anıldı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bulunan Şehit Esin Akay İlkokulu ve Ortaokulunda, şehidin şehadetinin 28’inci yılı nedeniyle bir anma programı düzenlendi. Okul bahçesindeki etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu, katılımcılara tavuklu pilav ikram edildi ve dualar yapıldı.

Anma programının ayrıntıları:

Etkinlik okul bahçesinde gerçekleştirildi. Programa Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Program sırasında Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından katılımcılara hazırlanan tavuklu pilav ikram edildi ve şehit için dualar edildi.

Zeytin gelirlerinden sağlanan destek:

Okul müdürü Mehmet Altıntaş, anma programının okul bahçesindeki zeytinlerin toplanıp satışından elde edilen gelirle gerçekleştirildiğini belirtti. Altıntaş, 'Okulumuz bahçesindeki zeytinleri topladık. Buradan elde edilen gelirle şehidimizi şehadetinin 28’inci yılında okulumuzda saygıyla andık' ifadelerini kullandı.

Kaymakam Halil Dalak, şehitlerin her zaman saygıyla anıldığını ve şehit ailelerinin daima yanlarında olunduğunu vurguladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ise okulun adını taşıyan şehidin şehadet yıl dönümünde anılmasının, öğrencilerin şehitlere verilen önemi ve değeri görmeleri açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

MANİSA'NIN SARIGÖL İLÇESİNDE, ŞEHİT ESİN AKAY İLKOKULU VE ORTAOKULU'NDA ŞEHİDİN ŞEHADETİNİN 28’İNCİ YILI DOLAYISIYLA ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ. OKUL BAHÇESİNDE KUR’AN-I KERİM OKUNUP TAVUKLU PİLAV HAYRI YAPILIRKEN, ETKİNLİĞİN OKUL BAHÇESİNDEKİ ZEYTİNLERİN SATIŞINDAN ELDE EDİLEN GELİRLE GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ BELİRTİLDİ.