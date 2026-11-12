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Aydın'da çoğunluk Çerçioğlu'nu başarılı buldu

Aydın'da 04-08 Kasım tarihleri arasında 2 bin 800 kişiyle yapılan ankette, katılımcıların %58,2'si Özlem Çerçioğlu'nun çalışmalarını başarılı buldu.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 15:31

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EDİTÖR: Elif Demir

Aydın'da çoğunluk Çerçioğlu'nu başarılı buldu

Aydın'da anket sonucu:

Bir araştırma şirketinin Aydın il genelinde gerçekleştirdiği anket, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkındaki değerlendirmeleri ortaya koydu. 04-08 Kasım tarihleri arasında yürütülen çalışmada 2 bin 800 kişiyle görüşüldü; katılımcıların %58,2'si Çerçioğlu'nun çalışmalarını başarılı buldu, %41,8 ise başarısız bulduğunu bildirdi.

Anketin kapsamı ve yöntem:

Araştırma Aydın il sınırları içinde, ismi açıklanmayan bir araştırma şirketi tarafından yapıldı. Çalışmada görüşülen kişi sayısı ve tarihler araştırmanın ana verilerini oluşturuyor; şirket tarafından sonuçlar kamuoyuna açıklandı.

Sonuçların yorumu:

Veriler, kent genelinde değerlendirildiğinde çoğunluğun Çerçioğlu'nun çalışmalarını olumlu bulduğunu gösteriyor. %58,2

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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