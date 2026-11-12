yeşil dönüşüme uyum: 81 ile tahsis edilen 54 bin 200 kişilik istihdam desteği

İşgücü uyum programında yeni adım: 54 bin 200 kişilik tahsisat

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) tarafından düzenlenen programda, yeşil dönüşümün çalışma hayatına etkileri ve toplu sözleşme süreçlerinin rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Programın gündeminde toplu sözleşme süreçleri, yeşil dönüşüm ve dijitalleşmenin işgücü üzerindeki dönüşümleri vardı.

dönüşümün iş ve beceri yapısına etkileri:

Işıkhan, iklim değişikliği, yeşil dönüşüm ve dijitalleşmenin üretim süreçleri, ticaret ilişkileri ve meslek yapılarında belirleyici değişiklikler yarattığını vurguladı. Bu dönüşümlerin işletmelerin enerji ve kaynak kullanımlarını azaltırken çalışanların görev, beceri ve eğitim ihtiyaçlarını da doğrudan etkilediğini kaydetti. Bakan, uzun süre aynı işi yapan çalışanların yeni teknolojilere uyumunun zaman ve destek gerektirdiğini, bölgesel ve sektörel farklılıklar nedeniyle eş zamanlı hazırlık yapılamayabileceğini belirtti.

Işıkhan, bu süreçte kamunun ve sosyal tarafların önceden gerekli hazırlıkları yapmasının sorumluluk olduğunu; hedeflerinin dönüşümün sunduğu fırsatları büyütürken çalışanların iş ve gelir kaybı risklerini azaltmak, işletmelerin uyum kapasitesini geliştirmek ve yeni istihdam fırsatlarına erişimi güçlendirmek olduğunu ifade etti.

işgücü uyum programı ve destekler:

Bakanlık tarafından hazırlanan Ulusal Adil Geçiş Stratejisi ve 2027-2029 Eylem Planı ile yeşil dönüşümün istihdam üzerindeki etkilerine karşı bütüncül bir yaklaşım benimsendiği aktarıldı. Işıkhan, İŞKUR’un mesleki eğitim ve işbaşı eğitim imkanlarının bu ihtiyaçları karşılamada önemli araçlar olduğunu vurguladı.

Program kapsamında öne çıkan uygulamalardan biri olan İşgücü Uyum Programı (İUP) ile kadınlar, engelliler ve gençler başta olmak üzere iş arayanların istihdama katılımının kolaylaştırıldığı belirtildi. Işıkhan, İUP için 54 bin 200 kişilik yeni kontenjanın 81 ilimiz için tahsis edildiğini duyurdu ve "Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Ek olarak, program katılımına sağlanan mali desteğe de değinildi: günlük 1.375 lira, aylık 14 gün katılım halinde 19.250 lira ödeme yapıldığı hatırlatıldı. Bu desteklerin, katılımcıların beceri kazanmasına ve işgücüne hızlı şekilde katılabilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Işıkhan, toplu sözleşmelerin sadece ücret ve sosyal hakları korumakla kalmayıp, değişime uyumu destekleyen bir araç olduğuna dikkat çekti. Toplu sözleşme gündemine mesleki eğitim ve yaşam boyu öğrenme imkanlarının daha güçlü dâhil edilmesini önemsediğini belirtti; hangi çalışanların hangi eğitime ihtiyaç duyduğunun, eğitimlerin zamanının ve kazanılan becerilerin iş yerinde nasıl değerlendirileceğinin taraflarca birlikte ele alınabileceğini söyledi.

Programda ayrıca yeşil dönüşümün iş sağlığı ve güvenliği üzerindeki riskleri gözetilerek gerekli tedbirlerin alınmasının önemine değinildi. Işıkhan, çevresel iyileştirme ve kaynak verimliliği çalışmalarında çalışanların deneyimlerinden yararlanmanın işletme verimliliğini ve çalışan refahını artıracağını vurguladı.

Bakan, geleceğe hazırlanırken kadınların, gençlerin ve engelli vatandaşların fırsatlara erişiminin gözetilmesi; KOBİ'lerin dönüşüme hazırlanmasının istihdamın korunması bakımından kritik olduğu mesajını yineledi. Toplu pazarlığın, sektör ve işletme farklılıklarına uygun çözümler üretilmesinde kilit rol oynadığını belirtti.

Kapanışında Işıkhan, yeşil dönüşümün Türkiye için güçlü bir kalkınma ve istihdam fırsatına dönüşmesini hedeflediklerini; bunun, çalışan haklarını koruyarak, üretimi güçlendirerek ve sosyal diyaloğu derinleştirerek başarılacağına inandığını söyledi.

Program, Bakan Işıkhan’ın konuşmasının ardından hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Etkinliğe İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve TÜHİS Genel Sekreteri Mehmet Baş da katıldı.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN, "İŞGÜCÜ UYUM PROGRAMIMIZ (İUP) KAPSAMINDA 54 BİN 200 KİŞİLİK YENİ KONTENJANI 81 İLİMİZ İÇİN TAHSİS ETTİK. HAYIRLI UĞURLU OLSUN" DEDİ.