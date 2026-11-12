Erdoğan ve Hasan Şeyh Mahmud görüşmesinde diplomasi ve iş birliği vurgulandı

Erdoğan ile Hasan Şeyh Mahmud görüşmesi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud arasında gerçekleşen görüşme, iki ülke arasındaki üst düzey teması sürdürdü. Resmi kaynaklarca yapılan açıklamalarda, liderler arasındaki görüşmenin diplomatik ilişkilere ağırlık verdiği bildirildi.

görüşmenin niteliği:

Toplantı, taraflar arasında doğrudan iletişimi ve siyasi diyaloğu güçlendirmeye yönelik bir çerçeve sundu. Liderler, karşılıklı değerlendirmeler yaparak ilişkilerin devamlılığına vurgu yaptı ve temasların artarak süreceği mesajı verildi.

diplomatik bağların pekişmesi:

Görüşme, iki ülke arasındaki mevcut bağların korunması ve geliştirilmesinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Tarafların ayrıca karşılıklı temasları ve koordinasyonu sürdüreceği ifade edildi; bu yaklaşım, bölgesel düzeyde istikrar ve iş birliği arayışları açısından önem taşıyor.

Resmi açıklamalar, liderlerin görüşmesinin ardından detaylı bilgilendirmelerin yetkili merciler aracılığıyla paylaşılacağını belirtti. Toplantı, diplomatik gündemin canlı tutulduğunu ve iki ülke ilişkilerinin öncelikli alanlarda takip edileceğini gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü