Dolar 50,2528 +0,05%
Euro 55,8620 +0,20%
Bist 11.813,20 +1,26%
Altın Gram 6.293,66 -2,63%
EUR/USD 1,1094 +0,03%
Brent Petrol 93,19 +0,46%
--°

Erdoğan ve Hasan Şeyh Mahmud görüşmesinde diplomasi ve iş birliği vurgulandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un görüşmesinde iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesi ve yakın temas kararlılığı öne çıktı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 15:49

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Erdoğan ve Hasan Şeyh Mahmud görüşmesinde diplomasi ve iş birliği vurgulandı

Erdoğan ile Hasan Şeyh Mahmud görüşmesi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud arasında gerçekleşen görüşme, iki ülke arasındaki üst düzey teması sürdürdü. Resmi kaynaklarca yapılan açıklamalarda, liderler arasındaki görüşmenin diplomatik ilişkilere ağırlık verdiği bildirildi.

görüşmenin niteliği:

Toplantı, taraflar arasında doğrudan iletişimi ve siyasi diyaloğu güçlendirmeye yönelik bir çerçeve sundu. Liderler, karşılıklı değerlendirmeler yaparak ilişkilerin devamlılığına vurgu yaptı ve temasların artarak süreceği mesajı verildi.

diplomatik bağların pekişmesi:

Görüşme, iki ülke arasındaki mevcut bağların korunması ve geliştirilmesinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Tarafların ayrıca karşılıklı temasları ve koordinasyonu sürdüreceği ifade edildi; bu yaklaşım, bölgesel düzeyde istikrar ve iş birliği arayışları açısından önem taşıyor.

Resmi açıklamalar, liderlerin görüşmesinin ardından detaylı bilgilendirmelerin yetkili merciler aracılığıyla paylaşılacağını belirtti. Toplantı, diplomatik gündemin canlı tutulduğunu ve iki ülke ilişkilerinin öncelikli alanlarda takip edileceğini gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Vekaleten yürütülen görev: Şeniz başkanın hizmet bayrağı Merkezefendi'de taşınac...
images

Tasfiye süreçlerine bankalara ve personele hukuki güvence öngören teklif sunuldu
images

Erdoğan ile Sassou Nguesso'nun görüşmesi ikili ilişkilerde yeni dönem işareti
images

Yeni teklif: tasfiye süreçlerine hukuki güvence ve enerjide şeffaflık

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Avrupa kendi inisiyatifini almalı, Macron Ukrayna desteğini vurguladı

Omü'nün uluslararası spor başarıları Ankara'da ödüllendirildi

Erzincan'da tuzaklarla üretici odaklı Akdeniz meyve sineği takibi

Akçadağ'da sulama kanalına devrilen araç: iki kişi hastaneye kaldırıldı

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi