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Karaağaç yerleşkesinde sonbahar büyüsü: tren garında kartpostallık görüntüler

Trakya Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi'ndeki tarihi tren garı ve asırlık ağaçlar, sonbaharın sarı, turuncu ve kızıl renkleriyle kartpostallık sahneler sundu.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 15:53

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EDİTÖR: Aslı Han

Karaağaç yerleşkesinde sonbahar büyüsü: tren garında kartpostallık görüntüler

Karaağaç yerleşkesinde sonbahar atmosferi:

Sonbaharın gelişiyle Edirne’nin Karaağaç bölgesinde bulunan Trakya Üniversitesi yerleşkesi farklı bir görünüm kazandı. Yerleşkedeki tarihi tren garı ve etrafındaki asırlık ağaçların yaprakları sarı, turuncu ve kızıl tonlarına bürünerek ziyaretçilere görsel bir şölen sundu. Mevsimin değişimi, mekânın tarihî dokusuyla birleşince ortaya kartpostalı andıran manzaralar çıktı.

tarihi tren garının geçmişi:

Edirne’nin simge yapılarından biri olan tarihi Karaağaç Tren Garı, Osmanlı dönemi demiryolu hattında İstanbul’u Avrupa’ya bağlayan güzergâhın önemli duraklarından biri olarak inşa edildi. Yapıyı ünlü mimar Kemalettin Bey tasarladı; bina 1914 yılında büyük ölçüde tamamlandı ancak Birinci Dünya Savaşı etkisiyle hizmete giriş 1930 yılına kaldı. İstanbul'daki Sirkeci Garı'nı andıran mimarisi, yaklaşık 80 metre uzunluğunda ve üç katlı yapısıyla dikkat çekiyor. 1971 yılında demir yolu güzergâhının değiştirilmesiyle gar işlevini yitirdi ve daha sonra Trakya Üniversitesi'ne devredildi; günümüzde yapı Güzel Sanatlar Fakültesi olarak kullanılıyor.

yerleşke ve ziyaretçi ilgisi:

Tarihi gar binasının yanında sergilenen nostaljik kara tren ve çevredeki diğer tarihî yapılar, sonbahar renkleriyle bütünleşerek mekanın atmosferini güçlendiriyor. Fotoğraf tutkunları ve yerel ziyaretçiler, asırlık ağaçların oluşturduğu dokuyu ve binanın mimari ayrıntılarını belgelemek için burayı tercih ediyor. Sonbaharın renkleri ile Edirne’nin tarihî mirasının birleştiği Karaağaç Yerleşkesi, hem akademik yaşamın hem de kültürel belleğin görsel bir karşılığı olarak öne çıkıyor.

Edirne’de sonbahar tarihi tren garında kartposttallık görüntüler

Edirne’de sonbahar tarihi tren garında kartposttallık görüntüler

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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