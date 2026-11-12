Gramlarla başlayan yaşam umutla taçlandı: prematüre ailelerinin buluşması

Samsun Şehir Hastanesi'nde duygusal buluşma

Samsun Şehir Hastanesi Oditoryumu'nda düzenlenen Dünya Prematüre Günü etkinliğinde hastanede dünyaya gelen 20 prematüre bebek ve aileleri bir araya geldi. Program, prematüre bebeklerin ve sağlık ekibinin hazırladığı videoların izlenmesi ve ailelerin çocuklarının dünyaya gelişinden itibaren yaşadıkları zorlukları anlatmalarıyla ilerledi. Salonda kimi 720 gram, kimi 1 kilo 400 gram doğan bebeklerin hayata tutunma öyküleri dinleyicileri duygulandırdı.

Anne-babaların ortak mesajı:

Çocuklarının yaşama tutunma sürecini anlatan anne ve babalar, prematüre bebek sahibi ailelerin zorlu bir süreçten geçtiğini vurguladı. Benzer durumda olanlara sabırlı olmalarını, bol dua etmelerini ve sağlık ekiplerine güvenmelerini tavsiye ettiler. Birçok ebeveyn, küçük ilerlemelerin bile aile içinde büyük mutluluk yarattığını anlattı. Program, katılımcıların paylaşımlarının ardından yapılan pasta kesimiyle sona erdi.

Sağlık ekiplerinin görünmeyen mücadelesi:

Samsun Şehir Hastanesi Neonatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Ferhan İren etkinlikte yaptığı konuşmada, dünyada her yıl yaklaşık 13 milyon bebeğin prematüre doğduğunu hatırlattı. Yenidoğan yoğun bakım teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde artık 500-600 gram ağırlığındaki ve 26 haftanın altındaki bebekleri bile yaşatabilmek için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirtti. İren, ayrıca 23 haftalık ve 500 gram civarında doğan bebekleri de hayata hazırlayabildiklerini ifade etti ve erken doğumun çevresel faktörler, yaşam kalitesindeki değişimler, gebelikteki stres ve bazı kadın hastalıkları gibi nedenlerle artabildiğine değindi.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mahmut Ulubay ise prematüre bebeklerin hayata tutunma sürecinin sadece bebeklerin değil, ailelerin ve sağlık çalışanlarının ortak mücadelesi olduğunu vurguladı. Ulubay, bir bebeğin ilk ağlaması ve ilk kez annesinin kucağına verilmesinin tüm ekip için tarifsiz anlar yarattığını söyleyerek, ailelerin sevgi, sabır ve umutlarının bu süreçte en büyük destek olduğunu ifade etti.

Etkinlik, hem zorlu geçen ama umut dolu hikâyelere tanıklık etme hem de sağlık ekibinin başarısını ve ailelerin dayanışmasını görünür kılma açısından önemli bir buluşma oldu.

SAMSUN ŞEHİR HASTANESİ’NDE DÜNYA PREMATÜRE GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE, HASTANEDE DÜNYAYA GELEN 20 PREMATÜRE BEBEK VE AİLELERİ BİR ARAYA GELDİ.