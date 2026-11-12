Liderler buluştu: Erdoğan ve Hasan Şeyh Mahmud bir araya geldi

Erdoğan ve Hasan Şeyh Mahmud görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud bugün bir araya gelerek karşılıklı görüşme gerçekleştirdi.

Resmi açıklamalar bekleniyor

Görüşmeye ilişkin ayrıntılar ve resmi metinler henüz paylaşılmadı; konuya ilişkin bilgiler ilgili makamlar tarafından duyurulacaktır.

Kamuoyuna yapılacak açıklamalar ulaştıkça, görüşmenin içerik ve sonuçlarına dair bilgi aktarılacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü