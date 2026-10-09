Kağıthane tünelinde alevlere ilk müdahale meşrubat şişesiyle yapıldı

yangının çıkışı ve sürücünün tepkisi:

Yangın, çarşamba günü saat 15.30 sıralarında Bomonti-Kağıthane Tüneli girişinde başladı. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki otomobilin motor bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi. Sürücü durumu fark ederek aracını sağ şeride çekti ve araçtan indi; kısa sürede yangın otomobilin tamamını sardı.

vatandaşların müdahalesi ve itfaiye:

Olayı gören çevredekiler sürücünün yardımına koştu. Bazı kişiler yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederken, bir vatandaşın meşrubat şişesiyle alevlere müdahale ettiği görüldü. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda ölen veya yaralanan olmadığı bildirilirken, otomobilde hasar meydana geldi.

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