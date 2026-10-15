Aydın'da hasat gününde valinin eli kadın çiftçilerin yanında

Aydın'da ortak hasat:

15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü kapsamında Aydın Valisi Dr. Osman Varol, kentte sofralık zeytin hasadına katılarak kadın çiftçilerle birlikte zeytin topladı. Etkinlik, hem hasat heyecanını paylaştırdı hem de üreticilere moral verdi.

Vali sahada:

Vali Varol, zeytin bahçesine girerek dallardan ürün topladı ve kadın üreticilerle sohbet etti. Sahada yapılan çalışma sürecini yerinde gözlemleyen Varol, üreticilerle birebir iletişim kurarak hasat çalışmalarına destek verdi.

Kadın emeğine vurgu:

Program kapsamında kadın çiftçilere çiçek takdim eden Vali Varol, tarımsal üretimde kadın emeğinin önemine dikkat çekti. Varol, kırsal kalkınmaya katkı sunan üreticilere bereketli bir sezon dileyerek emekleri için teşekkür etti.

Etkinlik, yerel tarım gündeminde kadın çiftçilerin görünürlüğünü artırmaya ve üretim süreçlerine dair farkındalığı güçlendirmeye yönelik bir buluşma olarak değerlendirildi.

AYDIN VALİSİ DR. OSMAN VAROL, DÜNYA KADIN ÇİFTÇİLER GÜNÜ’NDE KADIN ÇİFTÇİLERLE BİRLİKTE ZEYTİN TOPLAYARAK HASAT HEYECANINA ORTAK OLDU.