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Aydın'da hasat gününde valinin eli kadın çiftçilerin yanında

Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nde Aydın Valisi Dr. Osman Varol, kadın çiftçilerle zeytin hasadına katılarak tarımda kadın emeğinin önemine vurgu yaptı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 17:04

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EDİTÖR: Serkan Varol

Aydın'da hasat gününde valinin eli kadın çiftçilerin yanında

Aydın'da ortak hasat:

15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü kapsamında Aydın Valisi Dr. Osman Varol, kentte sofralık zeytin hasadına katılarak kadın çiftçilerle birlikte zeytin topladı. Etkinlik, hem hasat heyecanını paylaştırdı hem de üreticilere moral verdi.

Vali sahada:

Vali Varol, zeytin bahçesine girerek dallardan ürün topladı ve kadın üreticilerle sohbet etti. Sahada yapılan çalışma sürecini yerinde gözlemleyen Varol, üreticilerle birebir iletişim kurarak hasat çalışmalarına destek verdi.

Kadın emeğine vurgu:

Program kapsamında kadın çiftçilere çiçek takdim eden Vali Varol, tarımsal üretimde kadın emeğinin önemine dikkat çekti. Varol, kırsal kalkınmaya katkı sunan üreticilere bereketli bir sezon dileyerek emekleri için teşekkür etti.

Etkinlik, yerel tarım gündeminde kadın çiftçilerin görünürlüğünü artırmaya ve üretim süreçlerine dair farkındalığı güçlendirmeye yönelik bir buluşma olarak değerlendirildi.

AYDIN VALİSİ DR. OSMAN VAROL, DÜNYA KADIN ÇİFTÇİLER GÜNÜ’NDE KADIN ÇİFTÇİLERLE BİRLİKTE ZEYTİN...

AYDIN VALİSİ DR. OSMAN VAROL, DÜNYA KADIN ÇİFTÇİLER GÜNÜ’NDE KADIN ÇİFTÇİLERLE BİRLİKTE ZEYTİN TOPLAYARAK HASAT HEYECANINA ORTAK OLDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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