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Aydın'da Horozköy mevkiinde virajı kaçıran otomobil uçuruma yuvarlandı

Aydın Efeler Horozköy'de gece yarısı virajı kaçıran otomobil uçuruma yuvarlandı; 1 yaralı ekiplerce çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 10:27

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Aydın'da Horozköy mevkiinde virajı kaçıran otomobil uçuruma yuvarlandı

Aydın'da Horozköy mevkiinde virajı kaçıran otomobil uçuruma yuvarlandı

Efeler ilçesi Horozköy mevkiinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Araç ters dönerken, içindeki 1 kişi yaralandı ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Kurtarma ve ilk müdahale

Olayda ihbarı değerlendiren jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri bölgeye intikal etti. Uçurumda bulunan yaralı, ekiplerin koordineli çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İnceleme ve ulaşım durumu

Kazanın meydana geldiği virajlı yolda ulaşım ekiplerin çalışması sırasında kontrollü sağlandı. Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için jandarma tarafından soruşturma başlatıldı; yetkililer, olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

AYDIN&#039;IN EFELER İLÇESİNDE BİR OTOMOBİLİN, KONTROLDEN ÇIKARAK UÇURUMA DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA...

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE BİR OTOMOBİLİN, KONTROLDEN ÇIKARAK UÇURUMA DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANIRKEN, YARALI EKİPLERİN ÇALIŞMASIYLA BULUNDUĞU YERDEN KURTARILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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