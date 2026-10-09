Aydın'da Horozköy mevkiinde virajı kaçıran otomobil uçuruma yuvarlandı

Efeler ilçesi Horozköy mevkiinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Araç ters dönerken, içindeki 1 kişi yaralandı ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Kurtarma ve ilk müdahale

Olayda ihbarı değerlendiren jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri bölgeye intikal etti. Uçurumda bulunan yaralı, ekiplerin koordineli çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İnceleme ve ulaşım durumu

Kazanın meydana geldiği virajlı yolda ulaşım ekiplerin çalışması sırasında kontrollü sağlandı. Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için jandarma tarafından soruşturma başlatıldı; yetkililer, olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE BİR OTOMOBİLİN, KONTROLDEN ÇIKARAK UÇURUMA DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANIRKEN, YARALI EKİPLERİN ÇALIŞMASIYLA BULUNDUĞU YERDEN KURTARILDI.