Bölgesel ilaç üretiminde yeni merkez: Bakü'de 401 milyon liralık tesis açıldı

Bakü'de yeni üretim tesisi faaliyete geçti

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki Pirallahı Sanayi Parkı’nda, Türkiye merkezli Gen İlaç ile Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı ortaklığında kurulan ülkenin en büyük ilaç üretim tesisi Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katıldığı törenle açıldı. Tesis 5,2 hektarlık alanda yer alıyor ve yatırım bedeli 113,9 milyon manat (401 milyon TL) olarak açıklandı.

tesis kapasitesi ve üretim programı:

Tesisin yıllık üretim kapasitesi 60 milyon kutu ve yaklaşık 2,5 milyar tablet/kapsül olarak belirtiliyor. Üretim yelpazesinde antibiyotik ve ağrı kesiciler başta olmak üzere kardiyoloji, nöroloji, üroloji, diyabetoloji ve gastroenteroloji gibi farklı terapi alanlarına yönelik ilaçlar bulunuyor. Yatırımcılar, tesiste hem ham maddeden son ürüne kadar tam üretim hattı kurulduğunu hem de uluslararası standartlarda üretim yapılacağını vurguladı.

Gen İlaç’ın kurucusu Abidin Gülmüş, açılışta tesisin öncelikli hedefinin Azerbaycan sağlık sisteminin ihtiyaç duyduğu hayati ilaçları yerelde üretmeye başlamak olduğunu belirtti. Gülmüş, 2026 yılı için hedeflenen 50 ilacın üretim ve ruhsatlandırma sürecinin tamamlanması ve takip eden beş yıl içinde 500'ü aşkın ilacın yerelleştirilmesi hedeflerinin olduğuna dikkat çekti.

bölgesel ihracat ve ortaklık yapısı:

Tesis, üretiminin Azerbaycan iç piyasasının yanı sıra Özbekistan, Kazakistan, Gürcistan ve diğer ülkelere de ihraç edilmesini planlıyor. Kurulumda ABD, Japonya, Almanya, İsviçre, Çin, Danimarka, İsveç ve Türkiye menşeli ekipmanların kullanıldığı bildirildi; amaç uluslararası standartlara uygun üretim yapmak ve bölge için bir ilaç üretim merkezi oluşturmak.

Ortaklık yapısında ise Azerbaycan Yatırım Fonu’nun %29 hisse ile yer aldığı; Gen İlaç’ın ise yaklaşık %66 hisseyle ana yatırımcı olduğu açıklandı. Proje kapsamında tesiste önümüzdeki dönemde 178 kişilik istihdam planlanıyor.

Gülmüş, ortak şirketin Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile yürütülen uzun görüşmelerin sonucu kurulduğunu ve fabrikanın iki yıldan daha kısa sürede inşa edilerek açılışa hazır hale getirildiğini söyledi. Ayrıca son yıllarda yaşanan küresel sağlık krizleri ve bölgesel güvenlik sorunlarının ilaç arz güvenliğinin önemini artırdığını; bu nedenle yerelleştirme ve üretim kapasitesinin artırılmasının hem ekonomik iş birliği hem de sağlık güvenliği açısından kritik olduğunu vurguladı.

Tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte, Azerbaycan’da ham maddeden son ürüne kadar üretim yapabilecek kapasitede ilk ve en büyük fabrika haline gelindiği belirtiliyor. Şirket yetkilileri, Bakü’yü bölgesel bir üretim ve dağıtım merkezi olarak kullanarak komşu ülkelere açılmayı hedeflediklerini ifade etti.

Resmi açılış töreni ve verilen hedefler, Azerbaycan-Türkiye ekonomik ilişkilerinin ilaç sanayinde somut bir projeye dönüşmesini temsil ediyor ve önümüzdeki yıllarda bölgedeki ilaç arz güvenliğine yönelik adımların artacağına işaret ediyor.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki Pirallahı Sanayi Parkı’nda Türkiye merkezli Gen İlaç ile Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı ortaklığında kurulan ülkenin en büyük ilaç üretim tesisi, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katıldığı törenle faaliyete geçti.