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Kayseri'nin vakıf camiası İlim Yayma Cemiyeti başkanı Oğuz Memiş'i uğurladı

İYC Kayseri Şube Başkanı Oğuz Memiş, 63 yaşında vefat etti; cenazesi Hulusi Akar Camii'nde kılınan namazın ardından Asri Mezarlık'ta defnedildi.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 17:25

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kayseri'nin vakıf camiası İlim Yayma Cemiyeti başkanı Oğuz Memiş'i uğurladı

İYC Kayseri Şube Başkanı için tören düzenlendi

İlim Yayma Cemiyeti (İYC) Kayseri Şube Başkanı Oğuz Memiş, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 63 yaşında hayatını kaybetti. Merhumun vefatı, vakıf ve kent çevrelerinde derin üzüntü yarattı.

Cenaze töreni ayrıntıları:

Merhum Oğuz Memiş için düzenlenen cenaze töreni, ikindi namazına müteakip Hulusi Akar Camii'nde gerçekleştirildi. Cenaze namazını İl Müftüsü Durmuş Ayvaz kıldırdı; defin işlemi törenin ardından Asri Mezarlık'ta yapıldı.

Katılımcılar:

Törene; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, önceki dönem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan ve KTO Başkanı Ömer Gülsoy ile merhumun yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

HAYATINI KAYBEDEN İLİM YAYMA CEMİYETİ (İYC) KAYSERİ ŞUBE BAŞKANI OĞUZ MEMİŞ SON YOLCULUĞUNA...

HAYATINI KAYBEDEN İLİM YAYMA CEMİYETİ (İYC) KAYSERİ ŞUBE BAŞKANI OĞUZ MEMİŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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