Dolar 49,0973 +0,04%
Euro 55,2631 +0,09%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.570,25 -0,95%
EUR/USD 1,1261 +0,15%
Brent Petrol 102,25 -0,06%
--°

Aydın'da minikler kitapla buluştu, bilekliklerle dostluk ördü

Aydın İl Halk Kütüphanesi'ndeki etkinlikte çocuklar okuma ve bileklik tasarımıyla paylaşma, iletişim ve yaratıcılığı deneyimledi.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 22:59

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Aydın'da minikler kitapla buluştu, bilekliklerle dostluk ördü

Aydın'da çocuklara yönelik renkli bir buluşma gerçekleştirildi

Aydın İl Halk Kütüphanesi tarafından düzenlenen kitap etkinlikleri kapsamında çocuklar, Aydın Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi’nde bir araya geldi. Program, etkileşimli kitap okuma ve el işi çalışmasını bir arada sunarak katılımcılara hem okuma zevki hem de birlikte üretme deneyimi yaşattı.

Etkileşimli okuma:

Etkinliğin ilk bölümünde çocuklar, seçilen kitapları sırayla okuyup karakterlerin dünyasına dahil oldu. Okuma sırasında düşüncelerini paylaşmaları, hayal kurmaları ve kitapların içerikleri üzerine konuşmaları teşvik edildi. Bu bölüm, çocukların sözel ifade becerilerini desteklerken kitaplarla kurdukları duygusal bağı güçlendirdi.

Bileklik tasarımı ve birlikte üretme:

Okuma etkinliğinin ardından çocuklar, renkli ip ve malzemeler kullanarak kendi arkadaşlık bilekliklerini tasarladı. Bu çalışma hem ince motor becerilerini geliştirdi hem de paylaşma, iş birliği ve estetik zevk üzerine pratik yaptı. Hazırlanan bileklikler etkinliğin en neşeli anlarından biri olurken, çocuklar kendi üretimlerini arkadaşlarına hediye ederek dayanışmayı deneyimledi.

Etkinlik boyunca sağlanan sosyal ortam, çocukların kitaplarla geçirilen zamanın ötesinde arkadaşlık kurma ve iletişim pratiği yapmalarına olanak tanıdı. Hem okuma hem de el becerisine dayalı aktivitenin bir arada yürütülmesi, katılımcılara farklı öğrenme yollarını aynı anda sunmuş oldu.

Kütüphane yetkilileri, bu tür etkinliklerin çocukların hayal gücünü geliştirmesinin yanı sıra paylaşma, iletişim kurma ve birlikte üretme becerilerini desteklediğine dikkat çekti. Program, çocukların hem eğlenip hem de öğrenebilecekleri kapsamlı bir deneyim olarak değerlendirildi.

AYDIN İL HALK KÜTÜPHANESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN KİTAP ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA ÇOCUKLAR, AYDIN...

AYDIN İL HALK KÜTÜPHANESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN KİTAP ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA ÇOCUKLAR, AYDIN ÇOCUK VE GENÇLİK KÜTÜPHANESİ’NDE BİR ARAYA GELDİ. ETKİLEŞİMLİ KİTAP OKUMA ETKİNLİĞİNE KATILAN ÇOCUKLAR, ARDINDAN ARKADAŞLIK BİLEKLİKLERİ TASARLAYARAK HEM EĞLENDİ HEM DE BİRLİKTE ÜRETMENİN KEYFİNİ YAŞADI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yağmurca köyünde kadınların yükünü hafifleten salça makinesi desteği
images

Efeler'de oyun saati: ilçe milli eğitim müdürü sınıfta çocuklarla eşlik etti
images

Ceviz büyüklüğündeki dolu Altınözü'nde stadyumu beyaza bürüdü
images

Akşam saatlerinde Saimbeyli merkezli 4,3 büyüklüğünde sarsıntı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gideros koyu açıklarında kalp krizi geçiren 65 yaşındaki balıkçı yaşamını yitirdi

Yol ortasında zincirleme kaza: Gölbaşı-Kahramanmaraş yolunda 4 yaralı

Düzce'de trafik kilidini polis açtı: ambulansa sinyal müdahalesiyle öncelik sağlandı

Teknofest Güneydoğu'da beş günlük teknoloji şöleni 1 milyon 300 bin kişiyi ağırladı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip