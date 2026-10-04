Aydın'da minikler kitapla buluştu, bilekliklerle dostluk ördü

Aydın'da çocuklara yönelik renkli bir buluşma gerçekleştirildi

Aydın İl Halk Kütüphanesi tarafından düzenlenen kitap etkinlikleri kapsamında çocuklar, Aydın Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi’nde bir araya geldi. Program, etkileşimli kitap okuma ve el işi çalışmasını bir arada sunarak katılımcılara hem okuma zevki hem de birlikte üretme deneyimi yaşattı.

Etkileşimli okuma:

Etkinliğin ilk bölümünde çocuklar, seçilen kitapları sırayla okuyup karakterlerin dünyasına dahil oldu. Okuma sırasında düşüncelerini paylaşmaları, hayal kurmaları ve kitapların içerikleri üzerine konuşmaları teşvik edildi. Bu bölüm, çocukların sözel ifade becerilerini desteklerken kitaplarla kurdukları duygusal bağı güçlendirdi.

Bileklik tasarımı ve birlikte üretme:

Okuma etkinliğinin ardından çocuklar, renkli ip ve malzemeler kullanarak kendi arkadaşlık bilekliklerini tasarladı. Bu çalışma hem ince motor becerilerini geliştirdi hem de paylaşma, iş birliği ve estetik zevk üzerine pratik yaptı. Hazırlanan bileklikler etkinliğin en neşeli anlarından biri olurken, çocuklar kendi üretimlerini arkadaşlarına hediye ederek dayanışmayı deneyimledi.

Etkinlik boyunca sağlanan sosyal ortam, çocukların kitaplarla geçirilen zamanın ötesinde arkadaşlık kurma ve iletişim pratiği yapmalarına olanak tanıdı. Hem okuma hem de el becerisine dayalı aktivitenin bir arada yürütülmesi, katılımcılara farklı öğrenme yollarını aynı anda sunmuş oldu.

Kütüphane yetkilileri, bu tür etkinliklerin çocukların hayal gücünü geliştirmesinin yanı sıra paylaşma, iletişim kurma ve birlikte üretme becerilerini desteklediğine dikkat çekti. Program, çocukların hem eğlenip hem de öğrenebilecekleri kapsamlı bir deneyim olarak değerlendirildi.

AYDIN İL HALK KÜTÜPHANESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN KİTAP ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA ÇOCUKLAR, AYDIN ÇOCUK VE GENÇLİK KÜTÜPHANESİ’NDE BİR ARAYA GELDİ. ETKİLEŞİMLİ KİTAP OKUMA ETKİNLİĞİNE KATILAN ÇOCUKLAR, ARDINDAN ARKADAŞLIK BİLEKLİKLERİ TASARLAYARAK HEM EĞLENDİ HEM DE BİRLİKTE ÜRETMENİN KEYFİNİ YAŞADI.