Aydın'da organ bağışı için emek veren sağlık ekiplerine teşekkür

Aydın'da sağlık çalışanlarına teşekkür belgeleri verildi

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde organ ve doku bağışının yaygınlaştırılması, bağış süreçlerinin etkin yürütülmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla yürütülen çalışmalara katkı sunan kurum ve personele teşekkür belgeleri takdim edildi.

Törene kimler katıldı:

Tören, İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul tarafından gerçekleştirildi. Etkinliğe Sağlık Hizmetleri, Kamu Hastaneleri Hizmetleri ve Halk Sağlığı Hizmetleri başkanları, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı, ilgili hastanelerin başhekimleri ve ilçe sağlık müdürleri katıldı.

Ödül verilen kurum ve personel:

Başarılı çalışmalarından dolayı Efeler, Didim ve Kuşadası İlçe Sağlık Müdürlükleri ile Didim Devlet Hastanesi, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi ve Aydın Şehir Hastanesi personeli teşekkür belgesiyle ödüllendirildi.

Tören kapsamında ayrıca Aydın Şehir Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Uzm. Dr. Pakize Özçiftçi Yılmaz, hemşireler Elif Özkan ve Özlem Karakaya ile Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Uzm. Dr. Nazan Çay ve hemşire Sezer Duman'a organ bağışı ve nakil süreçlerine katkılarından dolayı belgeler verildi.

Ayrıca, Aydın Şehir Hastanesi’nde düzenlenen organ bağışı bilgilendirme programındaki sunum ve katkıları nedeniyle Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Hukuk ve Muhakemat Birim Sorumlusu Koordinatör Avukat Hasan Uyar ile Aydın Şehir Hastanesi Psikoloğu Hatice Büşra Demirci de teşekkür belgesi aldı.

İl sağlık müdürünün vurguları:

İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, organ bağışının hayat kurtaran önemine dikkat çekerek bu sürecin hem hüznü hem de umudu bir arada barındırdığını ifade etti. Şenkul, organ bağışının bir tarafta yakınlarını kaybeden ailelerin acısını, diğer tarafta ise nakil bekleyen hastaların yeniden yaşama tutunma umudunu barındırdığını belirterek, organ bağışının yaygınlaştırılması ve farkındalığın artırılması için emek veren tüm kurum ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

AYDIN'DA ORGAN VE DOKU BAĞIŞININ YAYGINLAŞTIRILMASI VE TOPLUMSAL FARKINDALIĞIN ARTIRILMASI İÇİN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARA KATKI SAĞLAYAN SAĞLIK KURUMLARI VE ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR BELGELERİ TAKDİM EDİLDİ.