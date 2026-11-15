Dolar 50,3447 +0,12%
Euro 55,4947 -0,22%
Bist 11.842,82 +1,51%
Altın Gram 6.290,44 +0,03%
EUR/USD 1,1028 -0,29%
Brent Petrol 95,84 +0,02%
--°

Aydın'da organ bağışı için emek veren sağlık ekiplerine teşekkür

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, organ ve doku bağışını yaygınlaştırmaya katkı sunan sağlık kurumları ve personeline teşekkür belgeleri takdim etti.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 13:29

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Aydın'da organ bağışı için emek veren sağlık ekiplerine teşekkür

Aydın'da sağlık çalışanlarına teşekkür belgeleri verildi

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde organ ve doku bağışının yaygınlaştırılması, bağış süreçlerinin etkin yürütülmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla yürütülen çalışmalara katkı sunan kurum ve personele teşekkür belgeleri takdim edildi.

Törene kimler katıldı:

Tören, İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul tarafından gerçekleştirildi. Etkinliğe Sağlık Hizmetleri, Kamu Hastaneleri Hizmetleri ve Halk Sağlığı Hizmetleri başkanları, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı, ilgili hastanelerin başhekimleri ve ilçe sağlık müdürleri katıldı.

Ödül verilen kurum ve personel:

Başarılı çalışmalarından dolayı Efeler, Didim ve Kuşadası İlçe Sağlık Müdürlükleri ile Didim Devlet Hastanesi, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi ve Aydın Şehir Hastanesi personeli teşekkür belgesiyle ödüllendirildi.

Tören kapsamında ayrıca Aydın Şehir Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Uzm. Dr. Pakize Özçiftçi Yılmaz, hemşireler Elif Özkan ve Özlem Karakaya ile Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Uzm. Dr. Nazan Çay ve hemşire Sezer Duman'a organ bağışı ve nakil süreçlerine katkılarından dolayı belgeler verildi.

Ayrıca, Aydın Şehir Hastanesi’nde düzenlenen organ bağışı bilgilendirme programındaki sunum ve katkıları nedeniyle Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Hukuk ve Muhakemat Birim Sorumlusu Koordinatör Avukat Hasan Uyar ile Aydın Şehir Hastanesi Psikoloğu Hatice Büşra Demirci de teşekkür belgesi aldı.

İl sağlık müdürünün vurguları:

İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, organ bağışının hayat kurtaran önemine dikkat çekerek bu sürecin hem hüznü hem de umudu bir arada barındırdığını ifade etti. Şenkul, organ bağışının bir tarafta yakınlarını kaybeden ailelerin acısını, diğer tarafta ise nakil bekleyen hastaların yeniden yaşama tutunma umudunu barındırdığını belirterek, organ bağışının yaygınlaştırılması ve farkındalığın artırılması için emek veren tüm kurum ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

AYDIN&#039;DA ORGAN VE DOKU BAĞIŞININ YAYGINLAŞTIRILMASI VE TOPLUMSAL FARKINDALIĞIN ARTIRILMASI İÇİN...

AYDIN'DA ORGAN VE DOKU BAĞIŞININ YAYGINLAŞTIRILMASI VE TOPLUMSAL FARKINDALIĞIN ARTIRILMASI İÇİN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARA KATKI SAĞLAYAN SAĞLIK KURUMLARI VE ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR BELGELERİ TAKDİM EDİLDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

KAYMEK kursları kayserili kadınlara yeni umut ve meslek kapısı açıyor
images

Kocasinan'da hamle zamanı: Türkiye kupası başladı
images

Odunpazarı'nda çalışan personele diyabet farkındalığı etkinliği
images

nörolojik hastalıklarda doğru rehabilitasyonla yeniden bağımsızlığa

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erciyes'i 12 aya yaymayı hedefleyen turizm atağı

KAYMEK kursları kayserili kadınlara yeni umut ve meslek kapısı açıyor

Aynı parkurda, aynı nefes: annesiyle 10 kilometreyi koşan Doğu

Van'da amatör telsiz ve İHAKUT ekipleri haberleşme güvenliğini değerlendirdi

TREND HABERLER

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Tunus’un Osmanlı mirası Kütahya’da sanatla yeniden canlanıyor

Şuşa'da liderler bir araya geldi: resmi akşam yemeği ve ikili temaslar

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Emre Belözoğlu ile dönüş: Fenerbahçe Çorum'da 5-0'lık galibiyetle milli araya girdi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

İspanya süper kupası İstanbul'da: la liga devleri sahne alıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan dönüşünde basınla bir araya geldi