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Trabzon 103 yaşındaki gazisini uğurladı: Kore Gazisi Pirağa Uzun defnedildi

Trabzon'da 103 yaşında vefat eden Kore Gazisi Pirağa Uzun, Ortahisar Çukurçayır Sofrakaya Baklacı Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 13:44

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EDİTÖR: Emre Koç

Trabzon 103 yaşındaki gazisini uğurladı: Kore Gazisi Pirağa Uzun defnedildi

Tören ve defin:

Trabzon'da 103 yaşında hayatını kaybeden Kore Gazisi Pirağa Uzun için Ortahisar ilçesi Çukurçayır Mahallesi'ndeki Sofrakaya Baklacı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından merhumun cenazesi, caminin yanında bulunan kabristanlıkta toprağa verildi.

Törene katılanlar:

Törene, Trabzon Valisi Tahir Şahin, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı SG Yarbay Aytaç Bayırlı, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Seyit Hisoğlu, Trabzon Şehit Aileleri Derneği Başkanı Şeref İşler ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Trabzon Şubesi Başkanı Ahmet Tezcan ile askeri erkan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Genç'in değerlendirmesi:

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, cenaze namazı sonrası yaptığı konuşmada Pirağa Uzun'un vatanı için gösterdiği fedakarlıklara vurgu yaptı ve cenabı Allah'tan rahmet diledi. Genç, gazinin hatıralarını dinleme fırsatı bulduklarını, kendisini yakın ve saygıdeğer bir insan olarak hatırladıklarını belirtti. Ayrıca diğer gazilere sağlık ve uzun ömür temennisinde bulunarak, tüm yakınlarına ve Trabzon halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

TRABZON&#039;DA 103 YAŞINDA HAYATINI KAYBEDEN KORE GAZİSİ PİRAĞA UZUN, DÜZENLENEN CENAZE TÖRENİNİN...

TRABZON'DA 103 YAŞINDA HAYATINI KAYBEDEN KORE GAZİSİ PİRAĞA UZUN, DÜZENLENEN CENAZE TÖRENİNİN ARDINDAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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