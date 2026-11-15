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Yerli batarya için atık pillerden lityum karbonat üretimi hedefleniyor

Exitcom Recycling ile ASPİLSAN Enerji, atık pillerden geri kazanılan lityum karbonatın yerli batarya hücresi üretiminde kullanılmasını amaçlayan projeyi TTGV kapsamında başlattı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 13:43

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EDİTÖR: Emre Koç

Yerli batarya için atık pillerden lityum karbonat üretimi hedefleniyor

Projenin çerçevesi:

Kocaeli merkezli Exitcom Recycling ile ASPİLSAN Enerji arasında, ömrünü tamamlamış pillerden elde edilecek ham maddenin yerli batarya hücresi üretiminde kullanılmasını amaçlayan ortak bir proje başlatıldı. Proje, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) tarafından yürütülen Öncül Proje Programı kapsamındaki Güdümlü Projeler imza töreninde ilan edildi.

İmza töreni Ankara'da gerçekleştirilen 2025 yılı çağrısı kapsamında yapıldı ve program, sanayi ile araştırma kuruluşlarını bir araya getirerek dört stratejik projenin desteklenmesini sağlıyor. Kocaeli bağlantılı iki proje bu paket içinde öne çıktı.

Hangi çalışmalar yer alıyor:

Projeler arasında yer alan diğer çalışma, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ortaklığıyla yürütülecek olan Gıda Endüstrisi Atıklarından Protein İzolatı Üretimi projesi oldu. Exitcom ve ASPİLSAN ortaklığı ise "Geri Kazanılmış Lityum Karbonatın Katot Aktif Malzeme Üretiminde Kullanılarak Batarya Hücrelerinde Kullanımı" başlıklı proje üzerinden ilerleyecek.

Geri kazanım süreci ve kullanım:

Proje kapsamında Exitcom, atık pillerin geri dönüşümü sonrası ortaya çıkan kara kütlelerden (black mass) lityum karbonat geri kazanacak. Elde edilen bu ham maddenin, ASPİLSAN Enerji tarafından yürütülen batarya hücresi üretiminde ham madde olarak kullanılmasının sağlanması hedefleniyor.

Bu yaklaşım hem atık yönetimi hem de üretimde yerli hammadde kullanımını birleştirerek döngüsel ekonomi ilkelerine katkı sunmayı amaçlıyor.

Beklenen etkiler ve değerlendirme:

İş birliğiyle atık pillerden sağlanacak lityum karbonatın katot aktif malzeme üretiminde değerlendirilmesi, batarya teknolojilerinde dışa bağımlılığın azalmasına ve ithal ham madde ihtiyacının düşürülmesine katkı sağlamayı öngörüyor. Projenin aynı zamanda sanayide malzeme arz güvenliğine olumlu etkileri olması bekleniyor.

TTGV Yönetim Kurulu Başkanı Değerhan Usluel, törendeki konuşmasında vakfın temel hedefinin Türk firmalarının uluslararası rekabet gücünü teknoloji yoluyla artırmak olduğunu vurguladı. Usluel ayrıca, "Şu anda bir teknolojik proje yapıyorsanız, problem ne destek ne de yatırım" ifadesini kullanarak Güdümlü Projeler kapsamında geliştirilen yeni müşteri modelinin sanayinin dönüşümünü hızlandıracağını belirtti.

KOCAELİ MERKEZLİ EXİTCOM RECYCLİNG İLE ASPİLSAN ENERJİ, ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ PİLLERDEN LİTYUM...

KOCAELİ MERKEZLİ EXİTCOM RECYCLİNG İLE ASPİLSAN ENERJİ, ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ PİLLERDEN LİTYUM KARBONAT GERİ KAZANILMASI VE BU HAM MADDENİN BATARYA HÜCRESİ ÜRETİMİNDE KULLANILMASI AMACIYLA PROJE BAŞLATTI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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