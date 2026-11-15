Burs iş birliğiyle 10 öğrenciye dört yıl destek

Bursa Uludağ Üniversitesi ve BUMEV protokolüyle burs desteği

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile Bursa Muş Eğitim ve Hizmet Vakfı (BUMEV) arasında imzalanan protokol, üniversite öğrencilerine yönelik burs desteği, eğitim, gençlik ve sosyal dayanışma alanlarında kurumsal iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

protokolün kapsamı:

Protokol uyarınca, ihtiyaç sahibi ve başarılı 10 üniversite öğrencisine 4 yıl süreyle karşılıksız burs sağlanacak. Söz konusu destek, öğrencilerin eğitim sürecine odaklanmalarını kolaylaştırmak için planlandı ve doğrudan öğrencilere yönelik katkı olarak tanımlandı.

yetkililer ne dedi:

Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, sivil toplum kuruluşları ve sanayicilerle üniversiteyi yakınlaştıran ve doğrudan öğrenciye burs katkısı içeren her türlü ilişki biçimini memnuniyetle desteklediklerini belirtti. Prof. Dr. Yılmaz, 60 bin civarındaki geniş öğrenci havuzunun tüm ihtiyaç sahiplerine üniversitenin kendi kaynaklarıyla ulaşmasının mümkün olmadığını vurguladı ve BUMEV gibi kuruluşların koyduğu katkının kendilerini son derece sevindirdiğini ifade etti.

Muş Eğitim ve Hizmet Vakfı Başkanı Ahmet Akın ise Bursalı Muşlular olarak kendilerini BUÜ'nün bir parçası gördüklerini dile getirdi. Akın, üniversiteyi şehrin gerçek entelektüel tanıtımını yapan bir kurum olarak nitelendirerek vakfın eğitim, kariyer, kültür ve sosyal sorumluluk alanlarında ortak projelere her zaman açık olduğunu vurguladı.