Belem'den Antalya'ya pedallayan iklim elçileri

Belem'den Antalya'ya uzanan uluslararası bisiklet yolculuğu

Uluslararası vatandaş girişimi The COP31 Bike Ride, COP30'un yapıldığı Brezilya'nın Belem kentinden 28 Mayıs'ta yola çıktı. Organizasyonda yer alan on bisikletli, Avrupa, Güney Amerika ve Orta Asya'dan katılımcılarla binlerce kilometreyi pedallayarak kat etti; açık denizleri ise yelkenlilerle geçtiler. Ekip, 7 Ekim'de Türkiye'ye ulaştı ve COP31 alanında sembolik bir teslim töreni gerçekleştirdi.

bayrağın teslimi ve talepler:

Antalya'daki Mavi Bölge'de bir araya gelen grup, COP31 Başkanı Murat Kurum'a imzalı iklim bayrağını ile talep mektuplarını teslim etti. Grubun sözcüsü ve Türkiye Koordinatörü Nihan Lafçı, Belem'den başlayan bayrağı 28 Mayıs'tan beri taşımakta olduklarını belirterek, bayrağı son kişi olarak Kurum'a devrettiğini dile getirdi. Lafçı, yol boyunca belediyelerle görüşmeler yaptıklarını ve farklı ülkelerden bisikletli ulaşıma öncelik verilmesi yönünde mektuplar topladıklarını söyledi.

bakanın mesajı ve elektrifikasyon hedefi:

COP31 Başkanı Murat Kurum, ekibin çabasını öne çıkararak katılımcılara teşekkür etti ve şu değerlendirmeyi yaptı: ’Mayıstan beri bisiklet sürüyorlar. Çok kıymetli, çok değerli. COP30’dan COP31’e giden yolda açıkçası tüm dünyaya bu farkındalığı gösterdiler.’ Kurum, mektupları alırken ayrıca elektrifikasyon planlarına vurgu yaptı ve hedeflerini şu sözlerle paylaştı: ’Elektrifikasyon konusunu işliyoruz. 2035’e kadar küresel elektrifikasyon oranının yüzde 35’e çıkarılması hedefimiz var. Bunun içinde mikro mobilite, bisiklet ve bisiklet yolu gibi adımlar bulunuyor.’

Toplanan mektuplar ve imzalar, kentlerde bisiklet altyapısının geliştirilmesi ve bisikletli ulaşımın yaygınlaşması taleplerini içeriyor. Kurum, bu tür sınırları aşan girişimlerin küresel farkındalığı artırma açısından önemine dikkat çekti ve bayrağın teslimini, geleceğe yönelik somut adımlar atma çağrısı olarak değerlendirdi.

Organizasyonun sembolik anlamı, COP30’den COP31’e uzanan fiziksel bir bağ kurmakla kalmayıp, yerel yönetimler ve karar vericilerle doğrudan temas kurulmasına olanak tanıdı. Ekip ve yetkililer, bisikletle ulaşımı teşvik etmeye yönelik adımların hem yerel hem de küresel iklim hedefleriyle ilişkilendirilebileceğini vurguladı.

BREZİLYA’DA COP30’UN YAPILDIĞI BELEM KENTİNDEN 28 MAYIS’TA YOLA ÇIKAN ‘THE COP31 BİKE RİDE’ ADLI BİSİKLETLİ GRUP, BİNLERCE KİLOMETRE YOLU PEDALLAYARAK COP31’İN YAPILDIĞI ANTALYA’YA ULAŞTI