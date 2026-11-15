Dolar 50,3447 +0,12%
Euro 55,4947 -0,22%
Bist 11.842,82 +1,51%
Altın Gram 6.290,44 +0,03%
EUR/USD 1,1028 -0,29%
Brent Petrol 95,84 +0,02%
--°

Van'da endoskopi verileri uyarıyor: erken tanı için bölgesel tarama şart

Prof. Dr. Sebahattin Çelik, 2015-2025 endoskopi ve patoloji verileri ışığında Van'da toplum tabanlı endoskopik tarama başlatılması çağrısında bulundu.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 13:36

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Van'da endoskopi verileri uyarıyor: erken tanı için bölgesel tarama şart

Van'da erken tanı çağrısı:

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Sebahattin Çelik, mide ve özofagus kanserlerinde erken tanının yaygınlaştırılması için Van'da toplum tabanlı tarama çalışmalarının bir an önce başlatılması gerektiğini vurguladı. Hazırlanan rapor, 2015-2025 yılları arasındaki endoskopi ve patoloji kayıtlarının analiziyle oluşturuldu ve Van Valisi Dr. Ozan Balcının katkılarıyla basılı hale getirildi. Çalışma, MÖCED 2. Ulusal Mide ve Özofagus Cerrahisi Kongresinde Türkiye’nin farklı illerinden gelen genel cerrahlara dağıtılarak bölgesel verileri ulusal gündeme taşıdı.

Çalışmanın temel bulguları:

Rapora göre, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 11 yıl içinde 66 bin 380 kişiye üst gastrointestinal sistem endoskopisi yapıldı. Patoloji sonuçlarına ulaşılabilen 45 bin 264 hastanın bin 469'unda malignite tespit edildi. Evre bilgisi bulunan kanser hastalarında ise dikkat çekici bir tablo ortaya çıktı: hastaların yüzde 84,9

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

KAYMEK kursları kayserili kadınlara yeni umut ve meslek kapısı açıyor
images

Kocasinan'da hamle zamanı: Türkiye kupası başladı
images

Odunpazarı'nda çalışan personele diyabet farkındalığı etkinliği
images

nörolojik hastalıklarda doğru rehabilitasyonla yeniden bağımsızlığa

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yaydığın'da şehit Burak İbbiği için mevlid ve dualar

Boyabat'ta gürültüyle mücadele: trafik ekipleri sıkı denetimde

Şehir hafızasının pazarı Katlı Pazar kentsel dönüşüme giriyor

Aliağa FK'de teknik rota değişimi: Namet Ateş'le yollar ayrıldı

TREND HABERLER

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Tunus’un Osmanlı mirası Kütahya’da sanatla yeniden canlanıyor

Şuşa'da liderler bir araya geldi: resmi akşam yemeği ve ikili temaslar

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

Emre Belözoğlu ile dönüş: Fenerbahçe Çorum'da 5-0'lık galibiyetle milli araya girdi

İspanya süper kupası İstanbul'da: la liga devleri sahne alıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan dönüşünde basınla bir araya geldi