Van'da endoskopi verileri uyarıyor: erken tanı için bölgesel tarama şart

Van'da erken tanı çağrısı:

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Sebahattin Çelik, mide ve özofagus kanserlerinde erken tanının yaygınlaştırılması için Van'da toplum tabanlı tarama çalışmalarının bir an önce başlatılması gerektiğini vurguladı. Hazırlanan rapor, 2015-2025 yılları arasındaki endoskopi ve patoloji kayıtlarının analiziyle oluşturuldu ve Van Valisi Dr. Ozan Balcının katkılarıyla basılı hale getirildi. Çalışma, MÖCED 2. Ulusal Mide ve Özofagus Cerrahisi Kongresinde Türkiye’nin farklı illerinden gelen genel cerrahlara dağıtılarak bölgesel verileri ulusal gündeme taşıdı.

Çalışmanın temel bulguları:

Rapora göre, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 11 yıl içinde 66 bin 380 kişiye üst gastrointestinal sistem endoskopisi yapıldı. Patoloji sonuçlarına ulaşılabilen 45 bin 264 hastanın bin 469'unda malignite tespit edildi. Evre bilgisi bulunan kanser hastalarında ise dikkat çekici bir tablo ortaya çıktı: hastaların yüzde 84,9