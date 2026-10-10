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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında erken üstünlük kurdu

Trendyol Süper Lig 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor karşısında 15 dakikada sarı-lacivertlilerin golüyle 1-0 öne geçti, maç sürüyor.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 19:30

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında erken üstünlük kurdu

Maç gelişmeleri:

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk 15 dakikası sarı-lacivertlilerin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşma şu an devam ediyor.

İlk 15 dakikada:

Erken golün ardından maçın ilk bölümünde Fenerbahçe üstünlüğü ele aldı. Her iki takımın alan paylaşımı ve topa sahip olma mücadelesi, maçın akışını belirlemeye devam ediyor.

Maçın bundan sonrası için değerlendirme:

Bu erken üstünlük, Fenerbahçe için maçın kontrolünü ele alma fırsatı yaratırken, Çaykur Rizespor'un reaksiyonu maçın kalan bölümünde belirleyici olacak. Karşılaşmanın sona ermesine kadar tarafların yaklaşımı sonucu etkileyebilir.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 7. HAFTASINDA FENERBAHÇE, DEPLASMANDA ÇAYKUR RİZESPOR İLE...

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 7. HAFTASINDA FENERBAHÇE, DEPLASMANDA ÇAYKUR RİZESPOR İLE KARŞILAŞIYOR.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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