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Yıldırım'da gece yürütülecek asfalt çalışması için geçici trafik düzenlemesi

Yıldırım'da Namazgah Caddesi'ndeki asfalt çalışması nedeniyle Setbaşı Meydanı, İpekçilik, Namazgah ve 1. Yeşil 10 Ekim 00.00-07.00 arası kapalı olacak.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 16:23

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EDİTÖR: Aslı Han

Yıldırım'da gece yürütülecek asfalt çalışması için geçici trafik düzenlemesi

Yıldırım'da gece yürütülecek asfalt çalışması için geçici trafik düzenlemesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım ilçesinde ulaşım düzenlemesi yapılacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Namazgah Caddesi'nde asfalt yenileme çalışması gerçekleştirilecek.

Kapanacak yollar ve saatleri:

Çalışmalar kapsamında Setbaşı Meydanı, İpekçilik Caddesi, Namazgah Caddesi ve 1. Yeşil Caddesi araç trafiğine kapatılacak. Kapatma, 10 Ekim Cumartesi gecesini 11 Ekim Pazar gününe bağlayan gece 00.00-07.00 saatleri arasında uygulanacaktır.

Sürücülere uyarı ve yönlendirme:

Büyükşehir Belediyesi, çalışmalar süresince sürücülerin trafik işaret ve yönlendirmelerine uymalarını ve mümkün olduğunca alternatif güzergâhları tercih etmelerini istedi. Vatandaşların planlarını bu süreye göre düzenlemeleri ve yetkililerin yönlendirmelerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

BURSA&#039;NIN MERKEZ YILDIRIM İLÇESİNE TRAFİK DÜZENLEMESİ YAPILACAĞI AÇIKLANDI. BÜYÜKŞEHİR...

BURSA'NIN MERKEZ YILDIRIM İLÇESİNE TRAFİK DÜZENLEMESİ YAPILACAĞI AÇIKLANDI. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMADA ŞÖYLE DENİLDİ: "YILDIRIM İLÇESİ NAMAZGAH CADDESİ'NDE ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞIMIZ EKİPLERİNCE ASFALT YENİLEME ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. BU KAPSAMDA SETBAŞI MEYDANI, İPEKÇİLİK CADDESİ, NAMAZGAH CADDESİ VE 1. YEŞİL CADDESİ, 10 EKİM CUMARTESİ GECESİNİ 11 EKİM PAZAR GÜNÜNE BAĞLAYAN (BU GECE) 00.00-07.00 SAATLERİ ARASINDA ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILACAKTIR. ÇALIŞMALAR SÜRESİNCE SÜRÜCÜLERİMİZİN TRAFİK İŞARET VE YÖNLENDİRMELERİNE UYMALARI, MÜMKÜN OLDUĞUNCA ALTERNATİF GÜZERGÂHLARI TERCİH ETMELERİ ÖNEMLE RİCA OLUNUR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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