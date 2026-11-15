Aydınlı sanayici Hacı Tevfik Özalp tedavi gördüğü hastanede vefat etti

Vefat haberi

Aydın'ın tanınmış simalarından Hacı Tevfik Özalp, bir süredir devam eden kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Vefat haberi, ailesi, yakın çevresi ve iş dünyasında üzüntüyle karşılandı.

Hayatı ve bağları:

Hacı Tevfik Özalp, Aydın sanayisinin köklü kuruluşlarından Alpler Ziraat Aletleri'nin sahiplerinden Hacı Emin Özalp'in oğluydu. Evli ve çocuk sahibi olan Özalp, kentte hem iş hem sosyal çevresiyle bilinen bir isimdi.

Cenaze bilgileri:

Özalp'in cenazesinin bugün ikindi namazı'nın ardından Bedir Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası alınarak, Şahnalı Mahallesi'ndeki aile mezarlığında defnedileceği bildirildi.

Ailesi ve yakınları başta olmak üzere iş dünyasından birçok isim haberi büyük bir üzüntüyle karşıladı. Merhumun yakın çevresine başsağlığı ve sabır dilekleri iletildi.

AYDIN İŞ DÜNYASININ TANINMIŞ İSİMLERİNDEN HACI TEVFİK ÖZALP, BİR SÜREDİR TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ. ÖZALP'İN CENAZESİNİN BUGÜN İKİNDİ NAMAZININ ARDINDAN KILINACAK CENAZE NAMAZI SONRASI TOPRAĞA VERİLECEĞİ ÖĞRENİLDİ.