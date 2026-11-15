Dolar 50,3447 +0,12%
Euro 55,4947 -0,22%
Bist 11.842,82 +1,51%
Altın Gram 6.290,44 +0,03%
EUR/USD 1,1028 -0,29%
Brent Petrol 95,84 +0,02%
--°

Aydınlı sanayici Hacı Tevfik Özalp tedavi gördüğü hastanede vefat etti

Aydınlı iş insanı Hacı Tevfik Özalp, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Cenazesi ikindi namazı sonrası defnedilecek.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 13:18

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Aydınlı sanayici Hacı Tevfik Özalp tedavi gördüğü hastanede vefat etti

Vefat haberi

Aydın'ın tanınmış simalarından Hacı Tevfik Özalp, bir süredir devam eden kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Vefat haberi, ailesi, yakın çevresi ve iş dünyasında üzüntüyle karşılandı.

Hayatı ve bağları:

Hacı Tevfik Özalp, Aydın sanayisinin köklü kuruluşlarından Alpler Ziraat Aletleri'nin sahiplerinden Hacı Emin Özalp'in oğluydu. Evli ve çocuk sahibi olan Özalp, kentte hem iş hem sosyal çevresiyle bilinen bir isimdi.

Cenaze bilgileri:

Özalp'in cenazesinin bugün ikindi namazı'nın ardından Bedir Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası alınarak, Şahnalı Mahallesi'ndeki aile mezarlığında defnedileceği bildirildi.

Ailesi ve yakınları başta olmak üzere iş dünyasından birçok isim haberi büyük bir üzüntüyle karşıladı. Merhumun yakın çevresine başsağlığı ve sabır dilekleri iletildi.

AYDIN İŞ DÜNYASININ TANINMIŞ İSİMLERİNDEN HACI TEVFİK ÖZALP, BİR SÜREDİR TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE...

AYDIN İŞ DÜNYASININ TANINMIŞ İSİMLERİNDEN HACI TEVFİK ÖZALP, BİR SÜREDİR TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ. ÖZALP'İN CENAZESİNİN BUGÜN İKİNDİ NAMAZININ ARDINDAN KILINACAK CENAZE NAMAZI SONRASI TOPRAĞA VERİLECEĞİ ÖĞRENİLDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

KAYMEK kursları kayserili kadınlara yeni umut ve meslek kapısı açıyor
images

Kocasinan'da hamle zamanı: Türkiye kupası başladı
images

Odunpazarı'nda çalışan personele diyabet farkındalığı etkinliği
images

nörolojik hastalıklarda doğru rehabilitasyonla yeniden bağımsızlığa

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erciyes'i 12 aya yaymayı hedefleyen turizm atağı

KAYMEK kursları kayserili kadınlara yeni umut ve meslek kapısı açıyor

Aynı parkurda, aynı nefes: annesiyle 10 kilometreyi koşan Doğu

Van'da amatör telsiz ve İHAKUT ekipleri haberleşme güvenliğini değerlendirdi

TREND HABERLER

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Tunus’un Osmanlı mirası Kütahya’da sanatla yeniden canlanıyor

Şuşa'da liderler bir araya geldi: resmi akşam yemeği ve ikili temaslar

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Emre Belözoğlu ile dönüş: Fenerbahçe Çorum'da 5-0'lık galibiyetle milli araya girdi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

İspanya süper kupası İstanbul'da: la liga devleri sahne alıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan dönüşünde basınla bir araya geldi