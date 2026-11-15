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Yeşil dönüşümün öncüleri: Sıfır Atık kadın elçileriyle 1 milyon kadına erişim hedefi

Bakanlık ile Sıfır Atık Vakfı ortaklığındaki proje, 81 ilde Sıfır Atık Kadın Elçileri aracılığıyla 1 milyon kadına atıksız yaşam bilinci aşılamayı hedefliyor.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 13:22

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EDİTÖR: Emre Koç

Yeşil dönüşümün öncüleri: Sıfır Atık kadın elçileriyle 1 milyon kadına erişim hedefi

Projenin tanıtımı ve ortaklık:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sıfır Atık Vakfı iş birliğinde yürütülen Kadınlarla Atıksız Sürdürülebilir Yaşam Projesi kapsamında başlatılan çalışmaları sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Göktaş, projenin ülke genelinde yaygınlaştırılması için kadınların merkezde olduğu bir yaklaşım benimsendiğini vurguladı.

Hedef ve kapsam:

Proje, 81 ilde Sıfır Atık uygulamalarını yaygınlaştıracak gönüllü elçilerin yetiştirilmesini ve bu sayede 1 milyon kadına ulaşılmasını amaçlıyor. Bakanlığın açıklamasına göre, programın temel hedefi kaynakların korunması ve çevre dostu uygulamaların toplumun geniş kesimlerine taşınmasıdır.

Bakan Göktaş duyuruda şu ifadeleri kullandı: "81 ilimizde yeşil dönüşüme yön verecek Sıfır Atık Kadın Elçilerimizi arıyoruz. Bakanlık olarak, Sıfır Atık Vakfı iş birliğinde yürüttüğümüz Kadınlarla Atıksız Sürdürülebilir Yaşam Projesi ile 1 milyon kadına ulaşmayı hedefliyoruz. Bu proje ile Kadın Elçilerimizin öncülüğünde kaynaklarımıza sahip çıkacak, çevre dostu iyi uygulamaları çoğaltacak ve sıfır atık bilincini toplumumuzun her kesimine yayacağız. Özgeçmişinizi ve motivasyon mektubunuzu bizimle paylaşın, Sıfır Atık Kadın Elçilerimizden biri olmak için ilk adımı atın"

Kadın elçilerin rolü ve beklentiler:

Sıfır Atık Kadın Elçileri, bulundukları kent ve ilçelerde sıfır atık uygulamalarını tanıtacak, yerel toplulukları bilinçlendirecek ve iyi örneklerin çoğaltılmasına katkı sağlayacak. Proje, yerel düzeyde sürdürülebilir davranış değişiklikleri oluşturmayı ve atık yönetiminde kadınların aktif rol almasını hedefliyor.

Başvuru çağrısı ve süreç:

Bakanlığın çağrısına göre adayların özgeçmişleri ve motivasyon mektuplarını paylaşmaları isteniyor. İlgilenenlerin başvuru adımlarına ilişkin detayları Bakanlık ve Sıfır Atık Vakfı kanallarından takip etmesi gerektiği belirtildi.

Projenin yaygınlaştırılmasıyla, çevre bilincinin artırılması ve günlük yaşamda atık azaltımının teşvik edilmesi amaçlanıyor; uygulamanın sonuçları ise saha çalışmalarıyla değerlendirilecek.

Bakan Göktaş: &quot;Kadınlarla Atıksız Sürdürülebilir Yaşam Projesi ile 1 milyon kadına ulaşmayı...

Bakan Göktaş: "Kadınlarla Atıksız Sürdürülebilir Yaşam Projesi ile 1 milyon kadına ulaşmayı hedefliyoruz"

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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