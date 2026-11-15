Batı Karadeniz ve Kastamonulular platformu: ortak akılla İstanbul'dan hareket

toplantının ana gündemi:

Batı Karadeniz ve Kastamonulular Platformu, Başkan Haydar Çolakoğlu önderliğinde İstanbul'da geniş katılımlı bir toplantı düzenledi. Siyaset, bürokrasi, sanat ve sivil toplum dünyasının temsilcilerinin bir araya geldiği buluşmada, bölgenin öncelikli sorunları, çözüm önerileri ve hayata geçirilmesi planlanan projeler ayrıntılı biçimde ele alındı.

Toplantıda ortaya konan ortak yaklaşım; bölgesel sorunların yalnızca yerel dayanışmayla çözülemeyeceği, daha geniş aktörlerle kurulan iş birlikleri ve ortak akılla somut sonuçlar elde edilebileceği yönündeydi. Platformun ana mesajı Biz bize olmak bize yetmiyor ifadesinde özetlendi.

İstanbul'un sunduğu insan kaynağı fırsatı:

Katılımcılar, İstanbul'da yaşayan nüfusun önemli bir bölümünü Batı Karadenizlilerin ve Kastamonuluların oluşturduğuna dikkat çekti. Raporda, İstanbul nüfusunun yüzde 42,5'inin Batı Karadenizliler, yüzde 12,5'inin ise Kastamonulular olduğu belirtilerek bu kitlenin bölge için bir potansiyel olduğu vurgulandı. Bu güçlü insan kaynağının ortak hedefler doğrultusunda organize edilmesinin; hem yerel sorunlara çözüm hem de geleceğe dönük projelerin hayata geçirilmesi bakımından belirleyici olacağı ifade edildi.

Platform, bölgesel meselelerin çözümünde sadece iç dayanışmanın yeterli olmayacağını; kamu kurumları, özel sektör, akademi ve sivil toplumla daha sıkı bir iletişim ve iş birliği gerektiğini savundu. Çolakoğlu, ortak akılla hareket etmenin ve farklı kesimlerle güçlü bağlar kurmanın altını çizdi.

gelecek vizyonu ve adımlar:

Toplantıda ele alınan konular çerçevesinde Platform, İstanbul'da ve Batı Karadeniz'de bölgenin değerlerini, ihtiyaçlarını ve hedeflerini daha geniş platformlara taşımak üzere çalışmalarını sürdüreceklerini duyurdu. Somut proje üretimi, bilgi paylaşımı ve geniş katılımlı iş birlikleri öncelikli hedefler olarak belirlendi.

Katılımcılar, ortak hareket etme kültürünü güçlendirmenin; ekonomik, sosyal ve kültürel alanda uzun vadeli fayda sağlayacağı görüşünde birleşti. Platform, bu anlayış doğrultusunda hem yerel hem de ulusal düzeyde etkinlikleri ve girişimleri artırma taahhüdünde bulundu.

BATI KARADENİZ VE KASTAMONULULAR PLATFORMU, BAŞKAN HAYDAR ÇOLAKOĞLU’NUN ÖNCÜLÜĞÜNDE; SİYASET, BÜROKRASİ, SANAT VE SİVİL TOPLUM DÜNYASININ TEMSİLCİLERİNİN KATILIMIYLA GENİŞ KAPSAMLI BİR TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİ.