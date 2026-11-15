Bitlis'ten yükselen şampiyon: Özlem Melek Korkmaz Avrupa altınını kazandı

Üsküp'te 6-14 Kasım tarihlerinde düzenlenen Kickboks Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Bitlisli milli sporcu Özlem Melek Korkmaz, 48 kilogram büyük bayanlar kategorisinde rakiplerini geride bırakarak Avrupa şampiyonu oldu. Bitlis Yeşilay Spor Kulübü sporcusu Korkmaz, elde ettiği bu dereceyle hem ülkesini hem de memleketi Bitlis'i uluslararası arenada temsil etti.

şampiyonluk yolculuğu:

Korkmaz, turnuvada gösterdiği düzenli performans ve ring içi kararlılıkla dikkat çekti. Çeyrek finalden başlayarak önemli galibiyetler alan milli sporcu, final maçında da mücadeleyi üstün bir oyunla tamamlayarak şampiyonluğa uzandı. 48 kilogram kategorisinde elde edilen bu başarı, sporcunun uzun süreli hazırlık ve disiplininin sonucu olarak değerlendirildi.

kulüp ve antrenör açıklamaları:

Bitlis Yeşilay Spor Kulübü antrenörü Ömer Uğur, başarının emek, disiplin ve azmin ürünü olduğunu belirterek, "Sporcumuz Özlem Melek Korkmaz’ın Avrupa şampiyonu olması bizler için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağıdır. Bu başarı, uzun süren çalışmaların, disiplinin, azmin ve emeğin karşılığıdır. Sporcumuzun şampiyonluk yolculuğunda gösterdiği mücadele ve kararlılık bizleri ayrıca gururlandırdı. Özlem Melek Korkmaz’ı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Kulüp başkanı Zeynep Uğur de, sporcunun başarısının kendileri için gurur vesilesi olduğunu vurgulayarak, "Sporcumuzun Avrupa şampiyonu olması bizleri son derece mutlu etti. Bitlis’imizi ve ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil ederek Avrupa şampiyonluğunu ilimize kazandırması hepimiz için büyük bir gurur vesilesidir. Sporcumuzun bu başarısında emeği bulunan antrenörümüz Ömer Uğur’a ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Özlem Melek Korkmaz’ı gönülden tebrik ediyor, daha nice başarılara imza atmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başarının ardından konuşan milli sporcu Özlem Melek Korkmaz, kendisini destekleyen antrenörüne, kulüp başkanına ve emeği geçen herkese teşekkür ederek Bitlis'i ve Türkiye'yi temsil etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Korkmaz, geleceğe yönelik hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

KUZEY MAKEDONYA'NIN ÜSKÜP KENTİNDE DÜZENLENEN KİCKBOKS AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA 48 KİLOGRAM BÜYÜK BAYANLAR KATEGORİSİNDE MÜCADELE EDEN BİTLİSLİ MİLLİ SPORCU ÖZLEM MELEK KORKMAZ, AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU.