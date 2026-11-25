Mahalleler Arası turnuva hem sahada hem tribünde öne çıktı

Alanya Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen Mahalleler Arası Futbol Turnuvası, sahadaki rekabet kadar tribünlerdeki görsel zenginlikle de dikkat çekiyor. Takımlarını desteklemeye gelen mahalle sakinleri aileleri ve çocuklarıyla halı sahaları dolduruyor; konfeti, meşale ve havai fişeklerle hazırlanan şovlar maç atmosferini yükseltiyor.

Turnuva boyunca taraftarların hazırladığı tezahüratlar, mahalle renklerine göre giyimler ve saha çevresinde kurulan küçük stantlar, organizasyonun bir spor etkinliğinden öte sosyal bir buluşmaya dönüştüğünü gösteriyor. Tribünlerdeki coşku birçok izleyicide Süper Lig karşılaşmalarını andıran bir tablo bırakıyor.

Dere Mahallesi taraftarlarının görsel şovu:

Turnuvanın öne çıkan ekiplerinden Dere Mahallesi, grup maçlarını namağlup geçirerek son 16 turuna yükselmişti. Mahmutlar Mahallesi ile oynanan karşılaşmada yüzlerce destekçi sahada yerini aldı; aileler ve çocuklarla dolan tribünlerde çeşitli görsel düzenlemeler gözlendi. Maçın ikinci yarısında Mahmutlarspor'un bulduğu golle karşılaşma 1-0 sonuçlandı ve Mahmutlarspor çeyrek finale yükseldi. Dere Mahallesi takımı turnuvaya veda etse de taraftarlar maç boyunca takımlarını desteklemeyi sürdürdü.

Konukçu: mahalle kültürünü yeniden inşa ediyoruz:

Alanya Belediyespor Başkanı Faruk Konukçu, organizasyonun başlangıçtaki beklentilerin ötesine geçtiğini belirtiyor. Konukçu, bu turnuvayı mahallelerde sosyal politika ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlediklerini söyleyerek, 44 mahalleden katılım sağlandığını vurguladı. Grup maçları sürecinde 100 grup maçının geride bırakıldığını, şu aşamada ise 102 maçın tamamlandığını ve 103. karşılaşmanın oynandığını aktardı.

Konukçu, mahallelerin kendi sayfalarını oluşturduğunu, her gün mahalleleriyle yaşayan yeni bir kültür oluştuğunu ifade ederek bu çalışmanın amacının 'mahalle mirastır' anlayışını canlı tutmak olduğunu söyledi. Organizasyonun adını ilk sezon için Dr. Nazım Köseoğlu olarak koyduklarını ve ilerleyen sezonlarda da Alanya'ya değer katan isimlerle geleneği sürdürmeyi hedeflediklerini belirtti.

Konukçu, organizasyon sürecinde ufak tefek tartışmalar olsa da genel tablonun olumlu olduğunu vurgulayarak final karşılaşmasının 116. maç olacağını söyledi. Herkesi takımlarıyla maça davet eden Konukçu, mahalle dayanışmasının güçlenmesi ve sosyal yaşamın canlanması beklentisini dile getirdi.

Tribünlerde artan katılım ve taraftar görüşleri:

Organizasyona katılanların sayısı maçlar ilerledikçe arttı. Konukçu, maç başına ortalamanın 2 bin ila 2 bin 500 kişi olduğuna, bazı karşılaşmalarda bu sayının 3 binleri aştığına dikkat çekti. Dere Mahallesi taraftarları da yoğun destekle turnuvanın ruhunu taşıdıklarını belirtti.

Taraftarlardan Şükrü Kaplan (50), Dereköy'ü ilk maçtan beri desteklediklerini ve gençlerin sahadaki performansının kendilerini umutlandırdığını söyledi. Soner Sezen (26) ise seslerinin kısıldığını ama takımlarına destek vermekten vazgeçmeyeceklerini, organizasyonun artık Alanya'da ve hatta Türkiye'de konuşulduğunu belirtti. Sezen, gençlerin sponsor destekleriyle gösterilerini sunduğunu ve hedeflerinin son 8'e kalmak olduğunu ifade etti.

Alanya'da ilk kez gerçekleştirilen bu mahalle turnuvası, hem spor hem de sosyal bağların güçlenmesi açısından önemli bir deneme olarak öne çıkıyor. Konukçu ve katılımcılar organizasyonun geleneksel hale gelmesini, mahalle kimliği ve dayanışma duygusunun çocuklara miras bırakılmasını amaçlıyor.

ALANYA BELEDİYESİ TARAFINDAN İLK KEZ DÜZENLENEN MAHALLELER ARASI FUTBOL TURNUVASI, SAHADAKİ MÜCADELE KADAR TRİBÜNLERDEKİ RENKLİ GÖRÜNTÜLERLE DE DİKKAT ÇEKİYOR.