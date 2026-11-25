Isparta 32 Spor takviyelerle ikinci yarıya hazırlanıyor

TFF 2. Lig ekiplerinden ISBAŞ Isparta 32 Spor'da teknik direktör Hakan Hayati Karaca, dört hafta önce göreve geliş sürecini ve takımın önceliklerini anlattı. Karaca, sakatlıklar ve yoğun maç takvimi nedeniyle antrenman imkânlarının kısıtlandığını, buna karşın ikinci yarı için kadro güçlendirmesi planladıklarını belirtti.

Kadro sorunları ve hazırlık süreci:

Karaca görevi devraldıktan sonra yaşanan sıkıntıları sezonun bir geçiş dönemi olarak değerlendirdi. Aksaray maçında yaşanan sık sakatlıklar nedeniyle sahada eksik kaldıklarını vurgulayan Karaca, o karşılaşmada 9 futbolcunun sakatlandığını hatırlattı. Önümüzdeki dört haftayı en iyi şekilde değerlendirerek ikinci yarıya hazırlanacaklarını ifade eden teknik direktör, takıma takviyeler yapacaklarını ve bunun sahaya olumlu yansıyacağını kaydetti.

Taraftar ve şehir desteği çağrısı:

Karaca, geçmişte takımın tribün desteğinin yüksek olduğunu, kulübün şehir için önemli bir marka olduğuna dikkat çekti. Tribünlerdeki küskünlüklerin geride bırakılması gerektiğini söyleyerek tüm kenti takıma destek olmaya davet etti. Futbolcu Nurettin Çakır Isparta ile özel bir bağları olduğunu belirterek armaya sahip çıkılması ve daha fazla destek istediklerini dile getirdi. Stoper Mazlum Demir ise takım hedefinin play-off olduğunu, sezon sonuna kadar mücadelelerini sürdüreceklerini ve taraftar desteğine ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Genel Kaptan Ender Kızıltan toplantıda Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile Kulüp Başkanı Gültekin Özdemir'e katkılarından dolayı teşekkür etti. Toplantı, şehrin birlik ve beraberlik içinde takıma sahip çıkması çağrısıyla sona erdi.

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