Düzce Üniversitesi'nden uluslararası gümüş başarı

Bolu'da gerçekleştirilen 9. Açık Balkan Wushu Şampiyonası ve Avrasya Kupasında Düzce Üniversitesi öğrencisi Nureddin Şahin önemli bir derece elde etti. Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi olan Şahin, turnuvayı büyük erkekler 80 kilogram kategorisinde Balkan ikincisi olarak tamamladı ve gümüş madalya kazandı.

şampiyonanın kapsamı:

Organizasyona 21 ülkeden yaklaşık 1.000 sporcu katıldı; bu sayı, şampiyonanın rekabet düzeyine işaret ediyor. Farklı ülkelerden gelen sporcular arasındaki mücadele, katılımcıların hem teknik hem de fiziksel olarak yüksek seviyede olduğunu gösterdi ve Şahin'in elde ettiği derece uluslararası arenada kayda değer bir başarı olarak değerlendirildi.

yarışma performansı ve genç sporcu profili:

Nureddin Şahin'in büyük erkekler 80 kilogram kategorisindeki performansı, genç yaşına rağmen disiplinli hazırlığın ve antrenman birikiminin ürünü olarak öne çıktı. Birinci sınıf öğrencisi olması, ilerleyen yıllarda daha yüksek dereceler ve deneyim kazanma potansiyeline işaret ediyor.

üniversitenin tebriki:

Düzce Üniversitesi, uluslararası organizasyonda derece elde eden öğrencisini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Üniversitenin resmi açıklamasında, Şahin'in elde ettiği Balkan ikinciliğinin hem bireysel hem de kurum açısından motivasyon kaynağı olduğu vurgulandı.

BOLU’DA DÜZENLENEN 9. AÇIK BALKAN WUSHU ŞAMPİYONASI VE AVRASYA KUPASI’NDA MÜCADELE EDEN DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİSİ NUREDDİN ŞAHİN, BÜYÜK ERKEKLER 80 KİLOGRAM KATEGORİSİNDE BALKAN İKİNCİLİĞİNİ ELDE ETTİ.