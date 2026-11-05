Aydıntepe’de camiler eğitim ve sohbet buluşmaları başlıyor

Aydıntepe İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen haftalık sohbet ve ders programı, ilçedeki farklı camilerde ilmihal ve tefsir eğitimleri sunuyor. Program, hem dinî bilgilerin paylaşılması hem de cemaatle yüz yüze iletişimin güçlendirilmesi amacını taşıyor.

Programın detayları:

Haftalık program kapsamında dersler şu camilerde yapılacak: Pazartesi günü Yakutiye Camii, Salı günü Şehit Oktay Camii, Çarşamba ve Perşembe günleri ise Bilal-i Habeşi Camii.

Pazartesi, salı ve perşembe günleri öğle namazından önce Vaiz Furkan Yıldırım tarafından ilmihal (fetva) dersleri verilecek. Aynı günlerde ikindi namazından önce ise yine Yıldırım tarafından tefsir dersleri gerçekleştirilecek. Çarşamba günü öğle namazından önce Bilal-i Habeşi Camii’nde düzenlenecek tefsir dersine Aydıntepe İlçe Müftüsü Yavuz Koyuncu katılacak.

Katılım ve amaç:

Aydıntepe İlçe Müftülüğü, program kapsamında tüm vatandaşları sohbete ve derslere katılmaya davet etti. Yetkililer, düzenli ders ve sohbetlerin bireylerin dinî bilgi düzeyini artırmasının yanı sıra toplum içinde dayanışma ve bilinçlenmeyi destekleyeceğini vurguladı.

AYDINTEPE’DE CAMİLERDE HAFTALIK SOHBET VE DERS PROGRAMI DÜZENLENİYOR