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Kilis'te döner işletmelerine kapsamlı gıda güvenliği denetimi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Kilis’teki dönercilere yönelik denetimlerde et faturaları, son tüketim tarihleri ve hijyen koşullarını inceliyor.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 09:42

GÜNCELLEME: 05 Kasım 2026 - 09:49

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kilis'te döner işletmelerine kapsamlı gıda güvenliği denetimi

Kilis'te denetimler yoğunlaştı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kilis merkezinde faaliyet gösteren döner işletmelerinde kapsamlı gıda güvenliği denetimleri gerçekleştiriyor. Denetimler, işletmelerin kayıt ve hijyen şartlarını gözeterek yapılıyor.

Denetim kapsamı ve öncelikler:

İncelemelerde öncelikle kullanılan etlerin fatura kayıtları ve ambalaj üzerindeki son tüketim tarihleri kontrol ediliyor. Ayrıca işletmelerin üretim alanlarındaki teknik ve hijyenik şartlar gözden geçirilerek saklama, hazırlama ve servis süreçleri değerlendiriliyor.

Amaç ve uygulama

Denetimlerin temel hedefi halk sağlığının korunması ve vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasının sağlanması olarak belirtildi. Yetkililer, eksikliği tespit edilen hususların giderilmesi için işletmelere yol gösterildiğini ve denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.

İşletmelerin mevzuata uygun hareket etmesinin tüketici güveni açısından kritik olduğu vurgulanırken, tüketicilere de şüpheli bir durum gördüklerinde yetkililere bildirme çağrısı yapıldı.

KİLİS’TE DÖNER İŞLETMELERİNE YÖNELİK GIDA GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ...

KİLİS’TE DÖNER İŞLETMELERİNE YÖNELİK GIDA GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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