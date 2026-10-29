Sefo konseriyle Bilecik'te Cumhuriyet coşkusu yükseldi

Bilecik'te 29 Ekim törenleri ve konser

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, kent merkezindeki etkinlikler ve akşam düzenlenen konserle devam etti. Atatürk Parkı'nda toplanan binlerce Bilecikli önce yerel müzik ekipleriyle buluştu, akşam saatlerinde ise sevilen sanatçı Sefo sahne alarak kutlamalara renk kattı.

Konser ve yürüyüş:

Günün ilk bölümünde Bilecik'in yerel sesi Murat Durmaz ve ekibi izleyicilerle buluştu. Etkinlikler, katılımcıların fener alayında bir araya gelerek Atatürk Parkı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na marşlar eşliğinde yürüyüş yapmasıyla devam etti. Gece konserinde ise Sefo performansıyla kalabalığı coşturdu; belediye yetkilileri, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş kutlamaya katıldı.

Başkan Subaşı'nın mesajı:

Konserde konuşan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Cumhuriyet'in anlamına vurgu yaparak katılımcılara teşekkür etti ve şöyle dedi: "Cumhuriyet; özgürlük demek, bağımsızlık demek, emek demek, kadın demek ve eşitlik demek. Cumhuriyet gençlik demek. Cumhuriyet Bayramımızın 103'üncü yılı kutlu olsun. Sizlerin bayramı kutlu olsun."

Program sonunda Başkan Subaşı, Sefo ve ekibine Bilecik'in seramik geleneğini yansıtan bir Atatürk portresi ile çiçek takdim etti. Etkinlikler, kentteki kutlamaların yoğun katılımla ve coşkuyla sürdürülmesinin simgesi olarak değerlendirildi.

SEFO KONSERİNDE BİNLERCE KİŞİ BAYRAM COŞKUSU YAŞADI