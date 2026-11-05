Dolar 50,0124 -0,03%
Euro 56,4762 +0,40%
Bist 11.478,13 +0,00%
Altın Gram 6.650,26 +1,54%
EUR/USD 1,1266 +0,28%
Brent Petrol 94,10 -0,55%
--°

Mezuniyet filminden ödüle: Dostlar Sağolsun Altın Portakal'da en iyi film seçildi

İGÜ öğrencisi Orhan Kerem Kartal'ın 'Dostlar Sağolsun' adlı mezuniyet filmi, 63. Altın Portakal Sinema Okulları yarışmasında en iyi film ödülünü kazandı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 09:42

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Mezuniyet filminden ödüle: Dostlar Sağolsun Altın Portakal'da en iyi film seçildi

İGÜ'lü yönetmenin Altın Portakal başarısı

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Orhan Kerem Kartal, mezuniyet projesi olarak çektiği 'Dostlar Sağolsun' ile 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde dikkat çekti. Festivalin Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması'nda finale kalan yapım, jüri tarafından En İyi Film ödülüne layık görüldü.

Festival yolculuğu:

24-31 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen festival kapsamında bu yıl üçüncü kez düzenlenen Sinema Okulları yarışmasında 'Dostlar Sağolsun' finale kaldı. Türkiye genelinde 48 üniversitenin 70 fakültesinden toplam 70 başvuru arasından öne çıkan yapım, daha önce T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü 2026 destek programı kapsamında 255 bin TL Kısa Film Yapım Desteği almıştı. Yapım desteği, filmin çekimlerini ve festival sürecini güçlendiren önemli bir adım oldu.

Film ve anlatımı:

'Dostlar Sağolsun', Sakarya'nın Karasu ilçesinde geçiyor ve dedesinin cenazesini bekleyen 15-16 yaşlarındaki Kasım'ın içsel çatışmasını odağına alıyor. Film, bireysel yas ile toplumsal beklentiler arasındaki gerilimi minimalist bir dil ve gündelik ayrıntılara odaklanan bir sinematik üslupla işler. Aile, mahalle kültürü ve genç bireyin yalnızlığı temalarını öne çıkaran anlatım, öğrencilik döneminde geliştirilen sinema diliyle bütünleşerek jüri tarafından takdir edildi.

Eğitim, ilham ve tepkiler:

İGÜ Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Emre Doğan, Kartal'ın başarısının hem üniversite hem de genç sinemacılar için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı. Doğan, 'Antalya Altın Portakal Film Festivali, Türk sinemasının en köklü, en prestijli ve en belirleyici organizasyonudur. Her sinemacının hayali orada bulunmak, filmini izleyiciyle buluşturmak ve alabilirse ödül almaktır. Öğrencimiz Orhan Kerem Kartal, öğrencilik hayatı boyunca gösterdiği ve tüm hocalarının dikkatini çeken üstün başarısını Altın Portakal alarak taçlandırdı. Tüm öğrencilerimizin bu başarıdan ilham almaları ve Kerem’in bıraktığı ayak izlerini takip etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Başta Kerem, ailesi ve arkadaşları olmak üzere bu başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.' dedi.

Yönetmen Orhan Kerem Kartal ise öğrenci festivallerinin genç sinemacılara sağladığı fırsatları önemsediğini belirtti ve şu sözlerle duygularını aktardı: 'Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali gibi Türk sinemasının köklü bir organizasyonunda yer almak ve filmimizin Sinema Okulları kategorisinde En İyi Film ödülüne layık görülmesi büyük bir mutluluk ve gurur. Ancak benim için asıl kazanım, üretmeye devam etmek için cesaret bulmak ve yeni hikâyeler peşinde koşmak.' Kartal, emeği geçen herkese teşekkür ederek daha fazla genç sinemacının benzer platformlarda yer almasını diledi.

ORHAN KEREM KARTAL, MEZUNİYET PROJESİ KAPSAMINDA HAYATA GEÇİRDİĞİ &quot;DOSTLAR SAĞOLSUN&quot; ADLI KISA...

ORHAN KEREM KARTAL, MEZUNİYET PROJESİ KAPSAMINDA HAYATA GEÇİRDİĞİ "DOSTLAR SAĞOLSUN" ADLI KISA FİLMİYLE 63. ULUSLARARASI ANTALYA ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ’NDE BAŞARIYA İMZA ATTI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

türkevi'nde toplanan islam mirası derneği yeni döneme 'yardım ve kültür' vurgusu...
images

Horoztepe'den dönen 40 eser Erbaa'nın tarih ve turizm rotasını değiştirebilir
images

Sanayi ustaları aletleri bırakıp Silifke'nin folklorunu yaşatıyor
images

kütahya'da tunus rüzgarı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

hayat bağışı için adım adım bilgilendirme: Bayburt'ta organ nakli farkındalığı

Elazığ'da iki kişinin yaralandığı çarpışma: hafif ticari araç traktör römorkuna çarptı

Şişli'de devrilen ağaç Nişantaşı'nda park halindeki araçlara zarar verdi

Bilecikli muaythaiciler Antalya'dan 1 altın 2 gümüşle döndü

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı

Gölbaşı'nda 29 ekim kutlamaları yağışa rağmen sürdü

Sefo konseriyle Bilecik'te Cumhuriyet coşkusu yükseldi