Mezuniyet filminden ödüle: Dostlar Sağolsun Altın Portakal'da en iyi film seçildi

İGÜ'lü yönetmenin Altın Portakal başarısı

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Orhan Kerem Kartal, mezuniyet projesi olarak çektiği 'Dostlar Sağolsun' ile 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde dikkat çekti. Festivalin Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması'nda finale kalan yapım, jüri tarafından En İyi Film ödülüne layık görüldü.

Festival yolculuğu:

24-31 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen festival kapsamında bu yıl üçüncü kez düzenlenen Sinema Okulları yarışmasında 'Dostlar Sağolsun' finale kaldı. Türkiye genelinde 48 üniversitenin 70 fakültesinden toplam 70 başvuru arasından öne çıkan yapım, daha önce T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü 2026 destek programı kapsamında 255 bin TL Kısa Film Yapım Desteği almıştı. Yapım desteği, filmin çekimlerini ve festival sürecini güçlendiren önemli bir adım oldu.

Film ve anlatımı:

'Dostlar Sağolsun', Sakarya'nın Karasu ilçesinde geçiyor ve dedesinin cenazesini bekleyen 15-16 yaşlarındaki Kasım'ın içsel çatışmasını odağına alıyor. Film, bireysel yas ile toplumsal beklentiler arasındaki gerilimi minimalist bir dil ve gündelik ayrıntılara odaklanan bir sinematik üslupla işler. Aile, mahalle kültürü ve genç bireyin yalnızlığı temalarını öne çıkaran anlatım, öğrencilik döneminde geliştirilen sinema diliyle bütünleşerek jüri tarafından takdir edildi.

Eğitim, ilham ve tepkiler:

İGÜ Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Emre Doğan, Kartal'ın başarısının hem üniversite hem de genç sinemacılar için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı. Doğan, 'Antalya Altın Portakal Film Festivali, Türk sinemasının en köklü, en prestijli ve en belirleyici organizasyonudur. Her sinemacının hayali orada bulunmak, filmini izleyiciyle buluşturmak ve alabilirse ödül almaktır. Öğrencimiz Orhan Kerem Kartal, öğrencilik hayatı boyunca gösterdiği ve tüm hocalarının dikkatini çeken üstün başarısını Altın Portakal alarak taçlandırdı. Tüm öğrencilerimizin bu başarıdan ilham almaları ve Kerem’in bıraktığı ayak izlerini takip etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Başta Kerem, ailesi ve arkadaşları olmak üzere bu başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.' dedi.

Yönetmen Orhan Kerem Kartal ise öğrenci festivallerinin genç sinemacılara sağladığı fırsatları önemsediğini belirtti ve şu sözlerle duygularını aktardı: 'Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali gibi Türk sinemasının köklü bir organizasyonunda yer almak ve filmimizin Sinema Okulları kategorisinde En İyi Film ödülüne layık görülmesi büyük bir mutluluk ve gurur. Ancak benim için asıl kazanım, üretmeye devam etmek için cesaret bulmak ve yeni hikâyeler peşinde koşmak.' Kartal, emeği geçen herkese teşekkür ederek daha fazla genç sinemacının benzer platformlarda yer almasını diledi.

ORHAN KEREM KARTAL, MEZUNİYET PROJESİ KAPSAMINDA HAYATA GEÇİRDİĞİ "DOSTLAR SAĞOLSUN" ADLI KISA FİLMİYLE 63. ULUSLARARASI ANTALYA ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ’NDE BAŞARIYA İMZA ATTI