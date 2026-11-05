İzmir'de denetimli serbestlikten topluma dönüşe kapsamlı destek protokolü

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Cumhuriyet Başsavcılığı iş birliğine imza attı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan arasında, denetimli serbestlik hizmetlerinin güçlendirilmesi ve suç tekrarının önlenmesine yönelik kapsamlı bir iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, denetimli serbestlik yükümlülerinin kamu hizmetlerine katılımından eski hükümlülerin istihdamına; sosyal yardımlardan mesleki eğitime kadar çok yönlü destekleri içeriyor.

İmza töreni ve katılımcılar:

İmza töreni, İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde gerçekleştirildi. Törene; Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Metin Tokel, Çağlar Ertaş, Mesuthan Özdemir, Mehmet Duran Yılmaz, Gültekin Topsakal, Zeynep Gülhan Sarıca, Mehmet Yaşar Göynük, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Cumhuriyet Savcısı Mustafa Öksüz, İzmir Denetimli Serbestlik Müdürü Murat Zekeriya Demirbacak, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zeki Yıldırım ve Genel Sekreter Yardımcısı Halit Çelik eşlik etti.

Atölye ziyaretleri ve tören anı:

Başkan Tugay, tören öncesinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesindeki Genç Ofis, mutfak atölyesi, resim atölyesi, oyuncak ve tekstil atölyesi, kuaförlük atölyesi ve kütüphaneyi gezerek eğitmenlerden bilgi aldı ve hükümlülerle sohbet etti. Müzik atölyesinde eğitmenler ve yükümlüler Türk halk müziği performansları sergiledi. İmza töreninin ardından Başsavcı Yeldan, Başkan Tugay’a hükümlüler tarafından yapılan İzmir Saat Kulesi resmini hediye etti.

Belediye hizmetlerinde çalışma düzeni:

Protokolün öne çıkan maddelerinden biri, denetimli serbestlik kapsamında kamuya yararlı bir işte çalıştırılmasına karar verilen kişilerin İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet birimlerinde görevlendirilebilmesini sağlıyor. Yükümlülerin hangi birimlerde ve alanlarda çalışabileceği belediye tarafından belirlenecek; yönlendirme ise İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yapılacak risk değerlendirmesine göre, yaş, sağlık, yetenek ve ikamet kriterleri göz önünde bulundurularak gerçekleştirilecek. Çalışmalar, belediyenin görevlendireceği sorumlu personelin gözetiminde ve iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınarak yürütülecek. Büyükşehir ayrıca imkanlar ölçüsünde yükümlülere yemek desteği sağlayacak ve ihtiyaç sahibi olanların ulaşım giderlerine katkıda bulunacak.

Eski hükümlülere istihdam ve mesleki destek:

İş birliği yalnızca geçici çalışmayı içermiyor; ceza infaz kurumlarından tahliye edilenlerin kalıcı toplumsal ve ekonomik yaşama katılımı da hedefleniyor. Eski hükümlüler, belediyenin istihdam, kariyer, girişimcilik ve kooperatifçilik hizmetlerine yönlendirilecek. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının eski hükümlü alım duyuruları Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile paylaşılacak. Ayrıca meslek edindirme kurslarına, rehabilitasyon ve atölyelere belediyenin imkanları ölçüsünde malzeme ve ekipman desteği sağlanabilecek; atölyelerde üretilen ürünlerin belediyenin fuar ve festivallerinde tanıtılması da mümkün olacak.

Sosyal destek ve çocuklara yönelik önlemler:

Protokol, sosyal yardım taleplerinin değerlendirilmesinde öncelik sağlamayı, barınma, gıda, giyim ve ayni ya da nakdi yardımların erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Özellikle ceza infaz kurumundan yeni tahliye edilen ve acil barınma ihtiyacı olan kişiler belediyenin mevcut sosyal hizmet olanaklarından yararlandırılabilecek. Bağımlılıkla mücadele eden yükümlüler spor, sosyal ve psikososyal destek hizmetlerine; aile sorunları yaşayanlar ise danışmanlığa yönlendirilecek. Ayrıca adli süreçteki çocukların üstün yararı gözetilerek, mevzuat çerçevesinde yerel yönetimler tarafından uygulanabilecek yönlendirme tedbirleri ve eğitim destek hizmetleri belediye bünyesinde değerlendirilecek.

İmza töreninde konuşan Başkan Tugay, "Bugün Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzü ziyaret etme fırsatı bulduk. Gerçekten burada Türkiye’ye örnek olacak işler yapılmış... Bunun bir parçası olmak bizim için büyük bir mutluluk olacak," diyerek iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Başsavcı Yeldan ise, "Yaptığımız protokolle, denetimli serbestlik kapsamında kamu hizmeti yapan vatandaşlarımız artık İzmir’imizin, İzmirlilerin kamu hizmetinde çalışacaklar... Bugün, topluma uyumla ilgili büyük bir adım attık," ifadelerini kullandı.

İmzalanan protokolle amaç, denetimli serbestlik yükümlülerinin ve eski hükümlülerin sadece adli süreçlerini tamamlamalarını sağlamak değil; aynı zamanda onların üreten, çalışan, meslek sahibi bireyler olarak toplum içinde yer almalarına, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesine ve yeniden suç işlenmesinin önlenmesine katkı sunmaktır.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. CEMİL TUGAY (SAĞDA) İLE İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCISI ALİ YELDAN (SOLDA), İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜNÜ İMZALADI.