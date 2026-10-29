Gölbaşı'nda 29 ekim kutlamaları yağışa rağmen sürdü

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 29 ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı. Programlar kaymakamlık bahçesindeki anma töreniyle başlayıp ilçe stadyumunda devam etti, ancak havanın yağışlı olması organizasyonun akışını etkiledi.

Törenin akışı:

Törenler kaymakamlık bahçesinde bulunan Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başladı. Ardından katılımcılar stadyuma geçerek kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Kortej yürüyüşünün ardından başlayan yağmur nedeniyle stadyumdaki program planlanandan önce sona erdirildi.

Katılımcılar ve hava koşulları:

Kutlamalara Kaymakam Kadir Algın, Cumhuriyet Başsavcısı Kaan Duran, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Zülfikar Orçan, STK temsilcileri, kurum müdürleri ile çok sayıda kişi katıldı. Yağış, etkinliklerin daha kısa sürmesine neden olurken katılımcıların Cumhuriyet değerlerine gösterdiği ilgi dikkat çekti.

Gölbaşı'ndaki kutlamalar, hava koşullarına rağmen Cumhuriyet'in önemine vurgu yapan kısa ve yoğun organizasyonlarla tamamlandı. Resmi törenlerin yanı sıra halkın katılımı, yerel düzeydeki kutlamaların sahiplenildiğini gösterdi.

ADIYAMAN'IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DÜZENLENEN TÖRENLE KUTLANDI.