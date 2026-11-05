hükümlü kadınlara umut ve farkındalık konferansı düzenlendi

İzmir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kişisel gelişim gündemi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda düzenlenen kişisel gelişim konferansı, İzmir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan hükümlü kadınların kişisel gelişimine ve topluma yeniden kazandırılma süreçlerine katkı sağlamayı amaçladı. Kurumun konferans salonunda gerçekleşen etkinlikte, yaşamın farklı dönemleri ve karşılaşılan güçlüklerin üstesinden gelme yolları ele alındı.

konferansın içeriği ve konuşmacılar:

Programda hayatın farklı dönemleri, zorluklar karşısında duruş geliştirme, bireysel farkındalık kazanma, umudun korunması ve hayata yeniden başlangıçların önemi üzerinde duruldu. Konuşmacı olarak katılan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran aktarım ve rehberlik sağlayarak katılımcılara yön verdi. Etkinlik, katılımcıların kendi güç kaynaklarını keşfetmesine olanak tanıyan uygulamalı ve motivasyonel unsurlar içerdi.

başsavcının değerlendirmesi ve takdim:

Konferansın sonunda söz alan İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, toplantıdan duyduğu memnuniyeti ifade etti ve etkinliğin hükümlü kadınların hayatlarına olumlu katkı sunma hedefini vurguladı. Başsavcı Yeldan, katkılarından dolayı Prof. Dr. Yusuf Baran'a teşekkür ederek günün anısına bir hediye takdim etti.

anaokulu ziyareti ve çocuklara yönelik etkinlikler:

Programın ardından İYTE heyeti, ceza infaz kurumu yerleşkesinde anneleriyle birlikte kalan çocukların eğitim gördüğü anaokulunu ziyaret etti. Heyet üyeleri miniklerle sohbet edip onlarla vakit geçirirken, çocuklara boyama kitapları ve çeşitli oyuncaklar hediye edildi. Ziyaret, beraber çekilen hatıra fotoğraflarıyla sonlandırıldı ve çocukların yüzlerindeki sevinç etkinliğin duygusal boyutunu öne çıkardı.

Etkinlik, ceza infaz kurumundaki kadınların topluma dönüş sürecinde hem bilgi hem moral desteği almasını hedefleyen somut bir adım olarak değerlendirildi ve kişisel gelişim ile yeniden başlangıç temasının kurumdaki uygulamalarla desteklenmesi gerektiğine işaret etti.

İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNASYONUNDA, İZMİR KADIN KAPALI CEZA İNFAZ KURUMUNDA BULUNAN HÜKÜMLÜ KADINLARA YÖNELİK KİŞİSEL GELİŞİM KONFERANSI DÜZENLENDİ.