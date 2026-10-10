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Aydıntepe'de hayvan sağlığında adım adım ilerleme: 13 köyde şap aşılaması tamamlandı

Aydıntepe ilçesinde 2026 sonbahar kampanyasıyla 13 köyde büyükbaşlara şap aşısı yapıldı; buzağı küpeleme ve aşılama çalışmaları sürdü.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 11:09

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EDİTÖR: Aslı Han

Aydıntepe'de hayvan sağlığında adım adım ilerleme: 13 köyde şap aşılaması tamamlandı

Aydıntepe'de şap aşısı kampanyasında son durum

Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde yürütülen 2026 yılı sonbahar dönemi büyükbaş hayvan şap aşılama kampanyası kapsamında Aşağıkırzı, Dumlu, Sırataşlar, Yapracık, Yanoba ve Şalcılar köylerinde aşı uygulamaları tamamlandı. Çalışmalar sırasında bu köylerdeki büyükbaş hayvanlara şap aşısı yapılırken, aynı zamanda buzağı küpeleme işlemleri de gerçekleştirildi.

saha çalışmasının ayrıntıları:

İlçe merkezinden görevli veteriner hekimlerin yürüttüğü çalışmalara Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Köksal de katıldı. Veteriner hekimler, şap aşılamasının yanı sıra buzağı küpeleme ve programlı aşılama uygulamalarını eksiksiz şekilde gerçekleştirdi.

kapsam ve devam eden faaliyetler:

Kampanya çerçevesinde daha önce Günbuldu, Kavlatan, Çayırköprü, Beşpınar, Sorkunlu, Suludere ve Çatıksu köylerinde de aşılama yapılmıştı; son çalışmalarla birlikte aşı uygulaması yapılan köy sayısı 13'e ulaştı. Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan sağlığının korunması ve şap hastalığıyla mücadele kapsamında ilçe genelindeki çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

AYDINTEPE’DE ŞAP AŞILAMA ÇALIŞMALARI 13 KÖYDE TAMAMLANDI

AYDINTEPE’DE ŞAP AŞILAMA ÇALIŞMALARI 13 KÖYDE TAMAMLANDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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