Aynı sürücüye yeniden yüksek para cezası: 'annemin kalbine iner' endişesi

Eskişehir uygulamasında yeni ceza

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin Odunpazarı ilçesi Karapınar Mahallesi Şehir Sokak üzerinde yaptığı uygulamada durdurulan 06 KD 941 plakalı otomobilin sürücüsü M.Y. üzerinde yapılan alkol kontrolünde 1.91 promil alkollü olduğu belirlendi.

olay ve tespitler:

Yapılan sorgulamalarda sürücünün daha önce de alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine el konulduğu tespit edildi. Bu son uygulama kapsamında M.Y.'ye çeşitli maddelerden toplam 390 bin TL idari para cezası uygulandı ve sürücü belgesine el konulma süresi 2048 yılına kadar uzatıldı.

Kayıtlarda ayrıca, şahsın 28 Ekim tarihinde yine alkollü araç kullanmaktan dolayı 290 bin TL idari para cezası aldığı yer aldı.

sürücünün açıklamaları ve işlem süreci:

Uygulama sırasında polis ekiplerine dert yanan sürücü, cezayı ailesine söyleyemeyeceğini belirterek, "Bu durumu anneme söyleyemem. Geçen hafta ceza yedim ve bundan dolayı annem benimle konuşmuyor. Bu cezayı da söylersem kadının kalbine iner" ifadelerini kullandı.

İşlemleri tamamlanan M.Y., ekip otosuna bindirildiği sırada görevlilere "Mafyasınız" diye hitap etti. Polis memurunun bu ifadeye yanıtı ise, "Biz mafya değiliz, devletin polisiyiz" oldu.

Olayla ilgili trafik ekiplerinin uygulama ve tespitleri kayda geçirilirken, söz konusu sürücü hakkında uygulanan idari yaptırımlar ve ehliyete el koyma süresi işlem tamamlandıktan sonra ilgili birimlere bildirildi.

ESKİŞEHİR’DE POLİS EKİPLERİNİN DURDURDUĞU VE 1.91 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENEN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE 390 BİN TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANIRKEN, ŞAHSIN GEÇEN AY DA AYNI SUÇTAN 290 BİN TL CEZA YEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI.