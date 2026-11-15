İzmir açıklarında kurtarılan ve yakalanan düzensiz göçmenler için ortak müdahale

olayın özeti:

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 13 Kasım saat 06.20 sıralarında Aliağa ilçesi Bozburun Adası üzerinde bir grup düzensiz göçmenin yardım talebinde bulunduğu bilgisini aldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi TCSG-61 ve Sahil Güvenlik Botu KB-77 tarafından ada üzerinde tespit edilen 4'ü çocuk 39 düzensiz göçmen kurtarıldı.

operasyon detayları:

Aynı gün saat 22.50 sıralarında Çeşme ilçesinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı. Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timleri ile Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı personelinin müştereken yürüttüğü çalışmada kara üzerinde tespit edilen 2'si çocuk 23 düzensiz göçmen yakalandı.

kurtarılanların durumu:

Yakalanan ve kurtarılan göçmenlere olay yerinde sağlık kontrolleri yapıldı ve gerekli işlemler tamamlandı. İşlemlerinin ardından tüm göçmenler, teslim işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İZMİR'İN ALİAĞA VE ÇEŞME İLÇELERİNDE SAHİL GÜVENLİK VE JANDARMA EKİPLERİNİN DÜZENLEDİĞİ OPERASYONLARDA 4'Ü ÇOCUK 39 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI VE 2'Sİ ÇOCUK 23 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI.