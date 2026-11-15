Kimlik ve sürücü belgesi yenileme çağrısı: son güne kalmayın

Kimlik ve sürücü belgelerinde yenileme uyarısı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni tip kimlik kartları ve sürücü belgelerinin geçerlilik sürelerinin dolmaya başladığına dikkat çekti. Çiftçi, 2026 yılı sonuna kadar toplam 487.596 belgenin yenilenmesi gerektiğini; bunun 112.791 kimlik kartı ve 374.805 sürücü belgesini kapsadığını açıkladı. Vatandaşların belgelerinin geçerlilik tarihlerini kontrol etmeleri ve yenileme işlemlerini son güne bırakmamaları çağrısında bulundu.

hangi belgeler etkileniyor:

Açıklamada, yeni tip kimlik kartlarının geçerlilik süresinin 10 yıl olduğu, sürücü belgelerinin ise sınıflarına göre 5 veya 10 yıl olarak düzenlendiği hatırlatıldı. İlk verilen kart ve belgelerin süreleri dolmaya başladığı için söz konusu gruptaki kart ve belgelerin yenilenmesi gerektiği vurgulandı. Süresi sona eren kimlik kartları ve sürücü belgelerinin resmi işlemlerde geçersiz sayılacağı belirtilerek olası mağduriyetlerin önlenmesi amaçlandı.

yenileme işlemi nasıl yapılır:

Yenileme başvuruları için randevu alınması gerekiyor. Başvurular http://randevu.nvi.gov.tr, e-Devlet veya Alo 199 Çağrı Merkezi aracılığıyla randevu alındıktan sonra, ilgili bedeller anlaşmalı bankalar, vergi daireleri, PTT veya dijital kanallar üzerinden ödenerek Nüfus Müdürlüklerine başvuru yapılmasıyla tamamlanıyor. Başvurunun ardından yeni belgeler, başvuruda belirtilen adreslere teslim edilecek.

Çiftçi, "Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla kamu hizmetlerinde dijitalleşmenin, hızın ve kalitenin en güzel örneklerini milletimizin hizmetine sunmaya kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerine yer vererek, vatandaşlardan işlemlerini ertelememelerini önemle rica etti.

Vatandaşlara öneri: Belgelerinizi kontrol edin, gerekliyse randevunuzu erkenden alın ve ödeme işlemlerini son güne bırakmayın; yenileme sürelerini takip etmek, günlük resmi işlemlerinizde aksama yaşamamanız için önem taşımaktadır.

Bakan Çiftçi’den vatandaşlara kimlik kartı ve sürücü belgeleri için yenileme uyarısı