Kağıthane'den Şişli'ye uzanan zula operasyonunda 1 kilo 800 gram esrar ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi

operasyonun detayları:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosikletle uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen Ö.F.A. (28) hakkında yürüttükleri çalışmada, şüphelinin Şişli'de zula olarak kullandığı adresi tespit etti. Takip sonucu şüpheli, 12 Kasım 2026 tarihinde motosikletiyle adresin önüne geldiği sırada gözaltına alındı.

aramada ele geçenler:

Adreste yapılan aramalarda, 1 kilo 800 gram marihuana, 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ile uyuşturucu paketlemede kullanılan malzemeler ve bir paketleme cihazı bulundu. Ele geçen malzemeler tutanakla kayda geçirildi.

soruşturma ve yasal süreç:

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli, 13 Kasım 2026 tarihinde, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ve "6136 Sayılı Kanun’a muhalefet" suçlamalarıyla adli makamlara sevk edildi. Mahkemece tutuklanan Ö.F.A., ceza infaz kurumuna gönderildi.

Kağıthane'de uyuşturucu zulasına operasyon: 1 kilo 800 gram uyuşturucu ele geçirildi