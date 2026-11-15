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Konya'da 'konumcu' yöntemiyle satış yapan şüpheli polis takibiyle yakalandı

Meram polisinin takibiyle, uyuşturucuyu 20 noktaya bırakan 'konumcu' şüpheli yakalandı; üzerinde 21 g metamfetamin ve 10 g eroin ele geçirildi.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 10:54

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Konya'da 'konumcu' yöntemiyle satış yapan şüpheli polis takibiyle yakalandı

operasyonun ortaya çıkışı:

Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretiyle ilgili yürüttükleri çalışmada bir şahsı takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sırasında, şüphelinin uyuşturucu maddeleri alıcıların temin etmesi amacıyla 20 farklı noktaya bıraktığı, yani piyasada "konumcu" olarak bilinen yöntemle hareket ettiği belirlendi.

takip ve yakalama süreci:

Ekiplerin titiz çalışması ve sıkı takibi sonucunda zanlı gözaltına alındı. Şahsın üzerinde ve yapılan aramalarda, 21 gram metamfetamin ile 10 gram eroin maddesi ele geçirildi. Operasyon sürecinde güvenlik ve delil zincirine dikkat edildi.

adli işlem ve sonuç:

Yakalanan şüpheli, "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan adli mercilere sevk edildi. Mahkeme işlemleri neticesinde şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, ilçedeki narkotik çalışmalarının devam ettiğini ve benzer yöntemlerle mücadele edildiğini gösteriyor.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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