Üst çene kemiği 14 yıllık kayıp dosyasını aydınlattı

Üst çene tespiti dosyanın seyrini değiştirdi:

Bursa'da 2012 yılında kaybolan Mehmet Şahinoğlu ile Saime Sivri olayına ilişkin 14 yıllık soruşturma, yeniden yürütülen adli tıp ve diş kaydı incelemeleriyle yeni bir aşamaya girdi. 2015'te Kestel ilçesi Ümitalan mevkiinde bulunan yanmış insan kalıntıları arasından çıkarılan üst çene kemiği parçasının, Şahinoğlu'nun 2011 tarihli diş tedavi kayıtlarıyla uyumlu olduğunun belirlenmesi, dosyada kritik delil olarak değerlendirildi.

Olayın kronolojisi ve iddialar:

Soruşturma kayıtlarına göre, Saime Sivri ilk olarak Bursa'da Mehmet Salih A. ile dini nikahlı birliktelik yaşadı. Tartışıp ayrıldıktan sonra Osmaniye'ye giden Sivri burada Mehmet Şahinoğlu ile tanışıp resmi nikahla evlendi. Bu ilişkiyi öğrenen Mehmet Salih A., akrabası aracılığıyla Osmaniye'deki adresi öğrendi ve Şubat 2012'de buraya gitti. Çıkan görüşme sonrası çift boşandı. Sivri'den 26 Şubat 2012 tarihinden itibaren haber alınamadı.

Aynı dönemde iddialar, Şahinoğlu'nun İstanbul'a çağrılarak 18 Ekim 2012 tarihinde İstanbul'dan sonra Bursa'ya, Gemlik ilçesine götürüldüğü, burada öldürüldüğü ve gömüldüğü yönünde. Tanık beyanlarında cesedin daha sonra bulunduğu yerden çıkarıldığı, Ümitalan mevkiine taşınarak yakıldığı ve yok edilmeye çalışıldığı öne sürüldü.

Adli süreç, yeniden değerlendirme ve Yargıtay kararı:

2015'te yapılan ilk incelemede kalıntıların aşırı yanmış olması nedeniyle kesin kimlik tespitinde sonuca ulaşılamamıştı. Ancak Adalet Bakanlığı bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen yeniden incelemelerde; adli tıp raporları, diş tedavi kayıtları, HTS ve baz istasyonu verileri ile tanık beyanları baştan sona değerlendirildi.

Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıklar hakkında verilen beraat kararları istinaf aşamasında onanmış, ancak dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından 4 Şubat 2025 tarihinde bozulmuştu. Yargıtay, üst çene kemiği ile diş kayıtları arasındaki uyumun ve ifade ve iletişim delillerinin yeterince değerlendirilmediğine dikkat çekerek HTS ve baz istasyonu kayıtlarının ayrıntılı bilirkişi incelemesini, diğer soruşturmaların araştırılmasını ve cesetlerin çıkarıldığı iddia edilen bölgelerde yeniden keşif yapılmasını istemişti.

Operasyon ve soruşturmanın son aşaması:

Elde edilen yeni örnekler ve değerlendirmeler sonrası bölgeye yönelik çalışmalar yoğunlaştırıldı. Ümitalan mevkiinde yapılan yeni incelemelerde kimliği henüz tespit edilemeyen insan kemikleri bulundu ve bu örnekler kimlik tespiti ile bağlantının araştırılması amacıyla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Ayrıca HTS, baz istasyonu kayıtları ve fiziki takip verileri tekrar irdelendi.

Bu kapsamda, 10 Kasım sabahı düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Operasyonda dosyanın baş şüphelisi olarak değerlendirilen Mehmet Salih A., eşi Saadet A., oğlu Fatih A. ve Faruk A. ile S.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. C.A., S.İ., R.A., M.A., F.A. ve E.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir şüphelinin firari olduğu ve yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek 13 Kasım 2026 tarihli açıklamasında, Bakanlık koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda bugüne kadar 76 dosyada 83 cinayetin faili meçhul olmaktan çıkarıldığını belirtti ve "Zamanın geçmesi, suçların cezasız kalmasına gerekçe olamaz" ifadelerini kullandı.

Soruşturma kapsamında hem Mehmet Şahinoğlu hem de 26 Şubat 2012'den beri kayıp olan Saime Sivri'nin akıbeti yeniden araştırılıyor; yeni tanık beyanları ve adli tıp sonuçları doğrultusunda Sivri'nin cesedinin de Ümitalan mevkiinde olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Dosya, adli tıp eşleştirmeleri, iletişim verileri ve tanık beyanlarının ayrıntılı incelenmesiyle ilerlemeye devam ediyor.

MEHMET ŞAHİNOĞLU VE ESKİ EŞİ SAİME SİVRİ