Dolar 50,1343 +0,02%
Euro 55,9329 -0,43%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.568,14 -0,94%
EUR/USD 1,1143 -0,67%
Brent Petrol 98,32 +0,03%
--°

Ayrılığını lokma dağıtarak kutlayan Gemlikli

Bursa'da nişanlısından ayrılan 37 yaşındaki Ercan Acar, İskele Meydanı'nda ailesiyle birlikte lokma dağıtarak ayrılığını kutladı ve dikkat çekti.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 13:25

GÜNCELLEME: 08 Kasım 2026 - 13:30

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Ayrılığını lokma dağıtarak kutlayan Gemlikli

Gemlik'te meydan etkinliği:

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Ercan Acar, nişanlısından ayrılmasının ardından beklenmedik bir kutlama gerçekleştirdi. Acar, ailesiyle birlikte İskele Meydanı'nda toplanarak çevredeki vatandaşlara lokma ikram etti.

Dağıtım sırasında açılan afişte yer alan "Bir yanlıştan kurtuldum, bir kazan lokma döktürdüm" ifadeleri dikkat çekti ve etkinliğe farklı bir anlam kazandırdı. Meydandan geçenlerin bir kısmı bu kutlama biçimini şaşkınlıkla karşılarken, lokma ikramına ilgi gösterenler de oldu.

Vatandaşların tepkisi:

Etkinliği izleyenler, ayrılığın halka açık şekilde kutlanmasını alışılmadık buldu; bazıları tepki göstermezken, çoğu ikramı memnuniyetle kabul etti. Acar'ın ailesinin de dağıtıma destek verdiği gözlemlendi.

Aile üyelerinin hazır bulunduğu lokma dağıtımı, Gemlik'te kısa süreli ilginç görüntülere sahne oldu ve etkinlik ilçede dikkat çekti.

GEMLİK İLÇESİNDE NİŞANLISINDAN AYRILAN ERCAN ACAR (GRİ ÜSTLÜ), AYRILIĞINI LOKMA DAĞITARAK...

GEMLİK İLÇESİNDE NİŞANLISINDAN AYRILAN ERCAN ACAR (GRİ ÜSTLÜ), AYRILIĞINI LOKMA DAĞITARAK KUTLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Şahinbey'in ampute takımı milli kadroya güç katıyor
images

Tokat'ta bağlar kuruldu: Çeber ve Tahmazoğlu Gaziantepli üniversitelilerle buluş...
images

AK Parti Adıyaman teşkilatı bir araya geldi: saha çalışmaları ve vatandaş beklen...
images

Şiir gecesi gelirleri Ay Düşer Yollarına ile depremzede kızlara umut oldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bursa'da şase değişikliğiyle araçları piyasaya süren atölyelere eş zamanlı baskın

Çorum kampüsünde yeni ibadet alanı: Hitit Üniversitesi uygulama camii açıldı

Doğu Anadolu'da kar ve zirai don tehlikesi: üreticilere ve sürücülere uyarı

Malatya'da Kuzey Çevre Yolu'nda çarpışma: Akçadağ Yağmurlu mevkiinde 4 yaralı

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Gençlerin sahadaki gücü Lefke'de öne çıktı

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı