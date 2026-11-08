Ayrılığını lokma dağıtarak kutlayan Gemlikli

Gemlik'te meydan etkinliği:

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Ercan Acar, nişanlısından ayrılmasının ardından beklenmedik bir kutlama gerçekleştirdi. Acar, ailesiyle birlikte İskele Meydanı'nda toplanarak çevredeki vatandaşlara lokma ikram etti.

Dağıtım sırasında açılan afişte yer alan "Bir yanlıştan kurtuldum, bir kazan lokma döktürdüm" ifadeleri dikkat çekti ve etkinliğe farklı bir anlam kazandırdı. Meydandan geçenlerin bir kısmı bu kutlama biçimini şaşkınlıkla karşılarken, lokma ikramına ilgi gösterenler de oldu.

Vatandaşların tepkisi:

Etkinliği izleyenler, ayrılığın halka açık şekilde kutlanmasını alışılmadık buldu; bazıları tepki göstermezken, çoğu ikramı memnuniyetle kabul etti. Acar'ın ailesinin de dağıtıma destek verdiği gözlemlendi.

Aile üyelerinin hazır bulunduğu lokma dağıtımı, Gemlik'te kısa süreli ilginç görüntülere sahne oldu ve etkinlik ilçede dikkat çekti.

GEMLİK İLÇESİNDE NİŞANLISINDAN AYRILAN ERCAN ACAR (GRİ ÜSTLÜ), AYRILIĞINI LOKMA DAĞITARAK KUTLADI.