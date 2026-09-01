Hızlı müdahale evleri korudu: Çimşit'te otluk yangını söndürüldü

yangının çıktığı nokta ve müdahale:

Ankara Sincan ilçesi Çimşit Mahallesi sınırlarında yer alan bir arazideki otluk alanda, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak arazinin geniş bir bölümünü sardı; durumun fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

müdahalenin seyri ve sonuç:

İtfaiye ekiplerinin yönlendirdiği söndürme çalışmaları sonucu yangın, çevredeki yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay sırasında yetkililer, alevlerin yayılmasını engelleyen hızlı müdahaleyi ön plana çıkardı.

İhbarın alınmasının ardından kısa sürede olay yerine ulaşılması, yangının önemli ölçüde büyümesini önledi. Yetkililer yangının çıkış nedeni hakkında çalışmanın sürdüğünü bildirdi.

Yerel ekipler ve itfaiye personelinin koordineli çalışması sayesinde, bölgedeki yerleşimlerin korunması sağlanırken söndürme çalışmaları tamamlandı.

SİNCAN'DA OTLUK ALANDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.