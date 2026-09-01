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Mudurnu'da rüzgarın etkisiyle bahçe yangını tarlalara ve ormana sıçradı

Mudurnu'nun Çepni köyünde bir ev bahçesinde başlayan yangın, rüzgarla tarlalara ve ormanlık alana yayıldı; köylü ve ekiplerin müdahalesiyle kontrol sağlandı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 15:47

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Mudurnu'da rüzgarın etkisiyle bahçe yangını tarlalara ve ormana sıçradı

Mudurnu'da rüzgarın etkisiyle bahçe yangını tarlalara ve ormana sıçradı

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Çepni köyünde bir evin bahçesinde, sahipliğine göre Yüce A.'ya ait alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle alevler önce çevredeki tarlalara, ardından ormanlık alana doğru yayıldı. Bölgeden yükselen yoğun dumanı görenler durumu yetkililere bildirdi.

ilk müdahale ve söndürme çalışmaları:

Duman ihbarı üzerine bölgeye jandarma, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına ilk müdahale, kendilerine verilen su tankerlerini kullanan köylüler tarafından gerçekleştirildi. Ekiplerin ve köylülerin koordineli müdahalesi sayesinde alevler, ormanlık alandaki büyümeden önce kontrol altına alındı.

inceleme başlatıldı:

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla yetkililerce inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, bölgedeki söndürme ve soğutma çalışmaları kontrolün devam etmesi için sürdürüldü.

MUDURNU İLÇESİNDE BİR EVİN BAHÇESİNDE ÇIKAN YANGIN, RÜZGARIN ETKİSİYLE TARLALARA VE ORMANLIK ALANA...

MUDURNU İLÇESİNDE BİR EVİN BAHÇESİNDE ÇIKAN YANGIN, RÜZGARIN ETKİSİYLE TARLALARA VE ORMANLIK ALANA SIÇRADI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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