Beyşehir'de üç ayrı kazada dört kişi yaralandı

Beyşehir'de peş peşe kazalar

Konya'nın Beyşehir ilçesinde aynı gün içinde üç ayrı trafik kazası meydana geldi. Kazalarda toplam dört kişi yaralanırken, yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

fabrika önündeki tek araç kazası:

Beyşehir-Seydişehir Kara yolu üzerindeki bir fabrika önünde, iddialara göre P.C. yönetimindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü P.C. yaralandı.

muayene istasyonu kavşağındaki çarpışma:

Aynı kara yolunda yer alan muayene istasyonu kavşağında seyir halindeki motosikletin bir yayaya çarpması sonucu motosiklet devrildi. Olayda motosiklet sürücüsü Ş.O. ile yaya A.C. yaralandı.

mevlana caddesi'ndeki motosiklet kazası:

İlçe merkezindeki Mevlana Caddesi'nde meydana gelen diğer kazada bir motosiklet sürücüsü olan B.U. yaralandı.

Tüm yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Yetkililer kazalarla ilgili tahkikat başlattı.

YARALILAR, İLK MÜDAHALELERİNİN ARDINDAN AMBULANSLARLA BEYŞEHİR DEVLET HASTANESİNE KALDIRILDI