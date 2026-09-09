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Ayvalık'ta dayanışma: esnafın kampanyası bir ton mamaya ulaştı

Ayvalık'ta Volkan Ertan öncülüğündeki kampanya, esnaf ve hayvanseverlerin katkısıyla 67 koliye denk gelen yaklaşık bir ton mamayı belediyeye teslim etti.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 11:41

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EDİTÖR: Emre Koç

Ayvalık'ta dayanışma: esnafın kampanyası bir ton mamaya ulaştı

Ayvalık'ta dayanışma: esnafın kampanyası bir ton mamaya ulaştı

Ayvalık’ın tanınmış esnaflarından Volkan Ertan tarafından başlatılan bağış kampanyası, kısa sürede somut bir yardım hareketine dönüştü. Kampanya çerçevesinde toplanan desteklerle alınan yaklaşık bir ton mama, kentin sokak hayvanlarının bakımını üstlenen kuruma teslim edildi.

kampanyanın gelişimi:

Toplanan mamalar toplam 67 koli olarak paketlendi ve Ayvalık Belediyesi Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ulaştırıldı. Mamaların teslimini yapan Ertan, çevresindeki arkadaşlarına, eşine ve dostlarına ulaşarak başlattığı çağrı sayesinde kısa sürede yeterli bağış toplandığını belirtti. Ertan, katkı sunan herkese teşekkür ederek, "Yardıma muhtaç sokak hayvanlarının tedavi, bakım ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sunmak istedik" sözleriyle kampanyanın amacını özetledi.

belediyenin çalışmaları ve teşekkür:

Mamaların teslimini Ayvalık Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Göksel Aktaş aldı. Belediye yetkilileri, bu tür yerel inisiyatiflerin bakım hizmetlerini güçlendirdiğini ve toplumda farkındalık yarattığını vurguladı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de destek için teşekkür ederek, can dostların çağdaş ve sağlıklı koşullarda yaşaması için planlanan yeni barınak projesi hazırlıklarının titizlikle sürdüğünü bildirdi.

Bu girişim, küçük çaplı dayanışmanın sahadaki ihtiyaçlara nasıl hızlı karşılık verebildiğinin bir örneği olarak öne çıktı. Kampanyaya katkı sunan esnaf ve hayvanseverlerin desteğiyle sağlanan mamalar, merkezdeki bakım ve rehabilitasyon çalışmalarında kullanılacak.

AYVALIK’IN TANINMIŞ ESNAFLARINDAN VOLKAN ERTAN’IN BAŞLATTIĞI BAĞIŞ KAMPANYASI, CAN DOSTLARA BİR...

AYVALIK’IN TANINMIŞ ESNAFLARINDAN VOLKAN ERTAN’IN BAŞLATTIĞI BAĞIŞ KAMPANYASI, CAN DOSTLARA BİR TON MAMA DESTEĞİNE DÖNÜŞTÜ. KAMPANYA KAPSAMINDA TOPLANAN BAĞIŞLARLA ALINAN YAKLAŞIK BİR TON MAMA, AYVALIK BELEDİYESİ GEÇİCİ BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ’NE TESLİM EDİLDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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