Alanya'da 23 ülkeden gelen 128 sporcu olimpiyat puanı için yarışacak

Alanya yeniden dünya sahnesinde

Alanya, dünya plaj voleybolunun önemli organizasyonlarından biri olan 5. VW Beach Pro Tour-Alanya Futures'a 15-18 Ekim tarihlerinde ev sahipliği yapacak. Turnuva dört gün sürecek ve sporcular uluslararası sıralama puanları kazanmak için kıyasıya yarışacak.

Turnuva yapısı ve katılım:

Organizasyona 23 ülkeden 64 takım katılacak; toplamda 128 elit sporcu sahada ter dökecek. Karşılaşmalar 15 Ekim Perşembe günü başlayacak ve sporcular ana tabloya yükselmek ile final etabına ulaşmak için eleme maçlarında mücadele edecekler.

Milli sporcu ve puanların önemi:

Alanya'da yetişen milli sporcu Tuna İmdat da hafta sonunda ana tabloda mücadele edecek. Organizasyonda kazanılacak sıralama puanları, sporcuların dünya sıralamasındaki konumları ve olimpiyat hedefleri açısından belirleyici rol oynuyor; bu nedenle her maç hem puan hem prestij açısından kritik önem taşıyor.

5. VW BEACH PRO TOUR-ALANYA FUTURES, 15-18 EKİM TARİHLERİ ARASINDA ALANYA’DA DÜZENLENECEK (ARŞİV)