Denizli Basket'ten Lizbon'da büyükelçiliğe dostluk ziyareti

Denizli Basket'ten Lizbon'da büyükelçiliğe ziyaret

Denizli'yi hem Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde hem de Avrupa sahnelerinde temsil eden Y. Denizli Basket, FIBA Europe Cup maçı için bulunduğu Portekiz'in başkenti Lizbon'da Türkiye Cumhuriyeti Lizbon Büyükelçiliği'ni ziyaret etti. Yeşil-siyahlı kulübün yöneticileri, Büyükelçi Haldun Koç tarafından kabul edildi.

Kafile ve ziyaretin amacı:

Ziyarette kulübü Genel Menajer Evren Yenice, Genel Koordinatör Necdet Yılmaz, iş insanı Esra Türnük ve İdari Menajer Mustafa Soğancı temsil etti. Resmî kabul, kulübün sadece sportif hedeflerine odaklanmadığını; aynı zamanda Denizli'nin ve Türkiye'nin uluslararası platformlarda tanıtımına katkı sağlama amacı taşıdığını gösterdi.

Büyükelçilik ziyareti ve temasların önemi:

Yapılan kabulün ardından kulüp tarafından yapılan açıklamada, Büyükelçi Haldun Koç'un yakın ilgi ve misafirperverliği için teşekkür edildi. Ziyaret, takımın Avrupa yolculuğu sırasında gerçekleştirdiği temaslardan biri olarak değerlendirildi; bu tür görüşmeler, kulüplerin şehir markasını güçlendirmesi ve karşılaşılan ülke kamuoyunda yüzü olma işlevi görmesi bakımından önem taşıyor.

Genel Koordinatör Necdet Yılmaz ziyaretin değerlendirilmesinde, Avrupa kupalarındaki mücadelenin Denizli'nin tanıtımına katkı sağladığını vurguladı. Kulüp, sportif faaliyetlerin ötesinde kentini ve ülkesini uluslararası platformlarda temsil etmeye devam etme niyetinde olduğunu belirtti.

Bu tür diplomatik ve kurumsal temaslar, FIBA Europe Cup gibi turnuvalarda sahadaki performansla birlikte kulüplerin toplumsal ve kültürel varlıklarını da görünür kılıyor. Denizli Basket'in Lizbon temasları, hem sportif hem de tanıtım amaçlı planlı bir çalışmanın parçası olarak kayda geçti.

DENİZLİ BASKET, FIBA EUROPE CUP MÜCADELESİ İÇİN BULUNDUĞU PORTEKİZ’İN BAŞKENTİ LİZBON’DA TÜRKİYE CUMHURİYETİ LİZBON BÜYÜKELÇİLİĞİ’Nİ ZİYARET ETTİ. YEŞİL-SİYAHLI KULÜBÜN YÖNETİCİLERİ, TÜRKİYE’NİN LİZBON BÜYÜKELÇİSİ HALDUN KOÇ TARAFINDAN KABUL EDİLDİ.